Desni bočni Ananou v dresu Olimpije, nov vratar v zmajevem gnezdu

Po podpisu pogodbe je Ananou za uradno spletno stran Olimpije povedal: "Zelo sem srečen, da sem postal novi član Olimpije. Projekt in ambicije kluba so mi zelo všeč, zato smo se za podpis pogodbe hitro dogovorili. Ekipi želim pomagati do zastavljenih ciljev v Evropi in doma. Veselim se prve tekme, da bom lahko spoznal navijače in ekipi pomagal do zmage na prvi evropski tekmi v tej sezoni."