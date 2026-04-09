Freiburg in Aston Villa uspešni, remi med Portom in Forestom

Ezri Konsa je bil v 40. minuti edini strelec prvega polčasa. Po šestih minutah nadaljevanja je prednost povišal Ollie Watkins . Za domače je v 90. znižal Jonathan Rowe , končni izid pa je v četrti minuti sodnikovega dodatka z drugim golom postavil Watkins.

Aston Villa, ki je redni del drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja končala na drugem mestu, je v osmini finala izločila Lille, tokrat pa si na gostovanju v Bologni pripravila lepo izhodišče pred domačo povratno tekmo v Birminghamu.

Freiburg je doma nadigral Celto iz Viga, Nemce je v vodstvo v 10. minuti popeljal Vincenzo Grifo. Po dobre pol ure igre je za 2:0 zadel Jan-Niklas Beste, za tretji gol v mreži Špancev je poskrbel Matthias Ginter (78.).

Portugalski Porto in angleški Nottingham Forest sta se razšla brez zmagovalca, kar bo bolj po godu gostujoči zasedbi z Otoka. V 11. minuti je za Porto zadel William Gomes, le dve minuti zatem je Martim Fernandes z avtogolom postavil končni izid 1:1.

Že v sredo so nogometaši Brage in seviljskega Betisa začeli četrtfinalne boje. Obračun se je končal z 1:1.

Povratne tekme bodo 16. aprila. Prvi tekmi polfinala bosta na vrsti 30. aprila, povratni 7. maja, finale pa bo 20. maja na stadionu Bešiktaš v Istanbulu.