Nogomet

Freiburg in Aston Villa uspešni, remi med Portom in Forestom

Ljubljana, 09. 04. 2026 23.05 pred 19 dnevi 1 min branja 0

R.S. STA
Aston Villa

Nogometaši Freiburga in Aston Ville so si na prvih četrtfinalnih tekmah evropske lige priigrali prednost pred povratnima tekama. Nemška ekipa je bila s 3:0 boljša od španske Celte, Angleži so bili v gosteh s 3:1 boljši od italijanske Bologne. Dvoboj Porta in Nottingham Foresta se je končal z 1:1.

Aston Villa, ki je redni del drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja končala na drugem mestu, je v osmini finala izločila Lille, tokrat pa si na gostovanju v Bologni pripravila lepo izhodišče pred domačo povratno tekmo v Birminghamu.

Ezri Konsa je bil v 40. minuti edini strelec prvega polčasa. Po šestih minutah nadaljevanja je prednost povišal Ollie Watkins. Za domače je v 90. znižal Jonathan Rowe, končni izid pa je v četrti minuti sodnikovega dodatka z drugim golom postavil Watkins.

Ollie Watkins je dosegel dva zadetka.
Ollie Watkins je dosegel dva zadetka.
FOTO: Profimedia

Freiburg je doma nadigral Celto iz Viga, Nemce je v vodstvo v 10. minuti popeljal Vincenzo Grifo. Po dobre pol ure igre je za 2:0 zadel Jan-Niklas Beste, za tretji gol v mreži Špancev je poskrbel Matthias Ginter (78.).

Portugalski Porto in angleški Nottingham Forest sta se razšla brez zmagovalca, kar bo bolj po godu gostujoči zasedbi z Otoka. V 11. minuti je za Porto zadel William Gomes, le dve minuti zatem je Martim Fernandes z avtogolom postavil končni izid 1:1.

Že v sredo so nogometaši Brage in seviljskega Betisa začeli četrtfinalne boje. Obračun se je končal z 1:1.

Povratne tekme bodo 16. aprila. Prvi tekmi polfinala bosta na vrsti 30. aprila, povratni 7. maja, finale pa bo 20. maja na stadionu Bešiktaš v Istanbulu.

nogomet evropska liga izločilni boji četrtfinale
