Frelih: Trener Stanković? Ima podporo celotne ekipe

O zahtevnem srečanju, ki ga je odločilAndres Vombergar (1:0), je svoj komentar za spletno stran kluba podalŽiga Frelih. Vratar Olimpije je pričakoval zahteven obračun: "Vedeli smo, da bo težka tekma. Vsako od zadnjih devetih srečanj bo zahtevno. V prvem polčasu smo imeli nekaj priložnosti, a jih nismo izkoristili. V drugem delu tekme nam je uspelo doseči zadetek in osvojiti tri točke, kar je najpomembnejše."Naslednja tekma zeleno-bele čaka že v sredo, ko se bodo v Stožicah pomerili s Koprom: "Najprej bomo poskrbeli za dobro regeneracijo, v ponedeljek pa že začnemo gledati proti sredini tekmi s Koprom. Naš cilj je osvojiti nove tri točke in tako bo vse do konca."Že šestnajstič v letošnji sezoni PLTS je 22-letni čuvaj mreže zeleno-belih, ki na lestvici vodijo s štirimi točkami naskoka pred Mariborom, tekmo končal brez prejetega gola: "Zagotovo ni bilo lahko. Ko smo poskušali zabiti gol, smo se odprli in tvegali, zato je zadaj ostajalo več prostora. Vse ekipe so dobre in poskušajo to izkoristiti. Vesel sem, da smo ustavili vse napade in ohranili mrežo nedotaknjeno."



Za konec se je dotaknil še neutemeljenih govoric o ogroženosti mesta glavnega trenerja: "Goran ima podporo celotne ekipe. To smo pokazali danes, ko smo dosegli zadetek. Tekmo smo odigrali tudi zanj in ponavljam: ima podporo celotne ekipe. Na igrišču bomo naredili vse zanj, da bo čim dlje z nami."