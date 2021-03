Frelih: Vpoklic v reprezentanco je uresničitev otroških sanj

"Občutki so fantastični. Vsak nogometaš kot otrok sanja, da bi lahko enkrat nastopil za reprezentanco. Sedaj se mi bodo uresničile sanje, da bom lahko del izbrane vrste. Mislim, da je to potrdilo dobrega dela v preteklosti in motiv, da bom v prihodnosti še bolj trdo delal,"je za uradno spletno stran vodilne ekipe v PLTS dejal Frelih, ki je pred prihodom v Olimpijo branil barve hrvaškega prvoligaša Inkerja iz Zaprešiča. "Pritiska ne čutim, je pa to zagotovo dodatna motivacija za naprej. V dveh tednih oziroma desetih dneh, ko bom del reprezentančnega tabora, bom poskušal od Jana Oblaka inVida Belca ter seveda tudi od ostalih fantov pridobiti čim več izkušenj. Sodelovanja z ostalimi reprezentanti in vseh treningov, ki jih bom opravil, se že zelo veselim,"je zaključil Frelih, ki se želi od novih reprezentančnih kolegov veliko naučiti.