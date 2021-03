Frelih prejel najmanj golov v ligi: Vsaka tekma brez zadetka v mreži mi veliko pomeni

Ljubljančani so v drugem polčasu tekme proti prvakom iz Celja na trenutke "viseli", a tudi z borbeno predstavo prišli do 13. zmage v sezoni in znova do vrha lestvice, na kateri imajo dve točki več od Maribora.

Po tekmi, ko so Ljubljančani še šestič zapored v spomladanskem delu ostali neporaženi, je svoje občutke za uradno spletno stran kluba delilŽiga Frelih, ki se je podpisal še pod 14. prvenstveno srečanje brez prejetega zadetka. "Mislim, da smo v prvem polčasu dobro stali na igrišču v novi formaciji in rezultat tega je bil zadetek. Visoko smo pritiskali na nasprotnika in pri tem izgubili veliko energije. V drugem polčasu smo v nekaterih trenutkih viseli. Imeli smo priložnosti, da bi tekmo prej zaključili, a je žal nismo. Na koncu je pomembno, da smo obdržali ničlo nasprotnika, dobili srečanje in osvojili tri točke,"je bil realen 23-letni Ljubljančan, ki je lansko sezono preživel na Hrvaškem, ko je branil za Inter iz Zaprešića.



Frelihova mreža je tudi proti Celju mirovala. Zaslug ne pripisuje samo sebi, ampak celotni ekipi. "Vsaka tekma, ko ne prejmemo zadetka, mi veliko pomeni. To ni samo moje delo, ampak delo celotne ekipe. Jaz sem zadnja varovalka, ki poskuša rešiti situacijo, ko gre vse ostalo narobe. Kot ekipa v fazi obrambe delujemo zelo dobro. Komunikacija s tremi osrednjimi branilci je na vrhunskem nivoju. Vsi trije so zelo izkušeni in tukaj je tudi ogromno dela njihovega."Zeleno-bele na zadnji tekmi pred daljšo reprezentančno pavzo čaka gostujoča tekma proti Taboru: "V Sežani imamo samo en cilj – zmagati. Vemo, kaj prinašajo nove tri točke, in upam, da se bomo po poti nazaj veselili."