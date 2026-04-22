Frizer dolgolasega nogometaša izdal zaupne informacije

Chelsea je pred prihodom Liama Roseniorja na mesto trenerja v angleškem prvenstvu zasedal osmo mesto z 31 točkami. Zdaj, 13 tekem pozneje in po petih zaporednih porazih, imajo modri iz Londona na svojem računu le 17 točk več in zasedajo sedmo mesto z vse manjšimi možnostmi za uvrstitev v elitno Ligo prvakov v prihodnji sezoni.

Torkov boleč poraz v gosteh pri Brightonu, ki je slavil s kar 3:0, bo mogoče usoden za Roseniorja, ki očitno ne nadzoruje svojih vse bolj predrznih varovancev. Med minulim reprezentančnim odmorom so številni v svojih domovinah potarnali nad razmerami v klubu, najglasnejši pa je bil Enzo Fernandez, ki je bil suspendiran zaradi javnih trditev, da bi v prihodnje želel živeti in igrati v Madridu. Ni smel igrati na dveh tekmah, njegov povratek v začetno enajsterico pa ni pomagal njegovemu moštvu, ravno obratno.