Frizer dolgolasega nogometaša izdal zaupne informacije

Chelsea je pred prihodom Liama Roseniorja na mesto trenerja v angleškem prvenstvu zasedal osmo mesto z 31 točkami. Zdaj, 13 tekem pozneje in po petih zaporednih porazih, imajo modri iz Londona na svojem računu le 17 točk več in zasedajo sedmo mesto z vse manjšimi možnostmi za uvrstitev v elitno Ligo prvakov v prihodnji sezoni.
Torkov boleč poraz v gosteh pri Brightonu, ki je slavil s kar 3:0, bo mogoče usoden za Roseniorja, ki očitno ne nadzoruje svojih vse bolj predrznih varovancev. Med minulim reprezentančnim odmorom so številni v svojih domovinah potarnali nad razmerami v klubu, najglasnejši pa je bil Enzo Fernandez, ki je bil suspendiran zaradi javnih trditev, da bi v prihodnje želel živeti in igrati v Madridu. Ni smel igrati na dveh tekmah, njegov povratek v začetno enajsterico pa ni pomagal njegovemu moštvu, ravno obratno.
Če Rosenior ni imel dovolj težav, mu je pred obračunom z Brightonom nov glavobol povzročil branilec Marc Cucurella. Španec na nogometnih zelenicah veliko pozornosti navijačev in nasprotnikov ne privabi le s svojo igro, ampak tudi s prepoznavno dolgolaso in bujno pričesko. Čeprav njegovi lasje na trenutke delujejo nenadzorovano, jim očitno nekdanji nogometaš Barcelone, Getafeja in Brightona posveča veliko pozornosti.
Še bolj podrobno se z njimi ukvarja njegov frizer, ki pa očitno med striženjem Špančevih las ne razmišlja le o striženju. Ure pred obračunom Chelseaja in Brightona je neimenovani frizer po poročanju britanskih medijev na družbenih omrežjih objavil informacijo, da na tekmi zaradi poškodb ne bosta igrala napadalec Joao Pedro in vezist Cole Palmer. Objavo je sicer hitro izbrisal, a škoda je bila že storjena. Oba igralca proti Brightonu res nista igrala, Cucurello pa čaka neprijeten pogovor s trenerjem. Kdorkoli že to bo ...
