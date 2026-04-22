Nogomet

Frizer dolgolasega nogometaša izdal zaupne informacije

London, 22. 04. 2026 17.05 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Marc Cucurella

Kriza v Chelseaju je iz dneva v dan vse večja. Po odhodu trenerja Enza Maresce je vodenje moštva prevzel Liam Rosenior, ki pa očitno slačilnice londonskega kluba ne nadzoruje. Po kazni za Enza Fernandeza zaradi nespoštljivih intervjujev med zadnjim reprezentančnim odmorom bo Rosenior zdaj najverjetneje moral kaznovati tudi branilca Marca Cucurello. Zakaj? Zaradi njegovega frizerja.

Chelsea je pred prihodom Liama Roseniorja na mesto trenerja v angleškem prvenstvu zasedal osmo mesto z 31 točkami. Zdaj, 13 tekem pozneje in po petih zaporednih porazih, imajo modri iz Londona na svojem računu le 17 točk več in zasedajo sedmo mesto z vse manjšimi možnostmi za uvrstitev v elitno Ligo prvakov v prihodnji sezoni.

Torkov boleč poraz v gosteh pri Brightonu, ki je slavil s kar 3:0, bo mogoče usoden za Roseniorja, ki očitno ne nadzoruje svojih vse bolj predrznih varovancev. Med minulim reprezentančnim odmorom so številni v svojih domovinah potarnali nad razmerami v klubu, najglasnejši pa je bil Enzo Fernandez, ki je bil suspendiran zaradi javnih trditev, da bi v prihodnje želel živeti in igrati v Madridu. Ni smel igrati na dveh tekmah, njegov povratek v začetno enajsterico pa ni pomagal njegovemu moštvu, ravno obratno.

Liam Rosenior
Liam Rosenior
Če Rosenior ni imel dovolj težav, mu je pred obračunom z Brightonom nov glavobol povzročil branilec Marc Cucurella. Španec na nogometnih zelenicah veliko pozornosti navijačev in nasprotnikov ne privabi le s svojo igro, ampak tudi s prepoznavno dolgolaso in bujno pričesko. Čeprav njegovi lasje na trenutke delujejo nenadzorovano, jim očitno nekdanji nogometaš Barcelone, Getafeja in Brightona posveča veliko pozornosti.

Še bolj podrobno se z njimi ukvarja njegov frizer, ki pa očitno med striženjem Špančevih las ne razmišlja le o striženju. Ure pred obračunom Chelseaja in Brightona je neimenovani frizer po poročanju britanskih medijev na družbenih omrežjih objavil informacijo, da na tekmi zaradi poškodb ne bosta igrala napadalec Joao Pedro in vezist Cole Palmer. Objavo je sicer hitro izbrisal, a škoda je bila že storjena. Oba igralca proti Brightonu res nista igrala, Cucurello pa čaka neprijeten pogovor s trenerjem. Kdorkoli že to bo ...

6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
To je Neži spremenilo življenje
To je Neži spremenilo življenje
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
