Fuj in fej: eden najboljših mehiških napadalcev v zgodovini obtožen spolne zlorabe otrok

Nekdanjega mehiškega nogometnega reprezentanta Omarja Brava so doma v Mehiki aretirali zaradi obtožb spolne zlorabe otrok, so v soboto sporočili tožilci. Petinštiridesetletni Bravo velja za najboljšega strelca vseh časov za mehiški klub Chivas de Guadalajara.

Policija je Omarja Brava aretirala v predmestju Guadalajare, glavnega mesta zvezne države Jalisco. Tožilstvo v Jaliscu je sporočilo, da ima dokaze, da je Bravo "v zadnjih mesecih večkrat zlorabil najstnico" in sumi, da je že prej "storil podobna dejanja".

Omar Bravo v času uspešne igralske kariere.

Bravo se je rodil v mehiški zvezni državi Sinaloa in je leta 2001 debitiral v nogometu za Chivas, ekipo, s katero je leta 2006 osvojil turnir mehiške lige apertura. Naslednje leto je z 11 goli osvojil naslov najboljšega strelca. Leta 2008 je prestopil v špansko ekipo Deportivo de La Coruna, kjer je igral le šest mesecev. Do danes je najboljši strelec v zgodovini Chivasa s 132 goli v ligaških turnirjih in 160 v vseh tekmovanjih.

