Fulham doma presenetil Liverpool, manchesterski derbi brez zadetkov

Nogometaši Liverpoola so v 31. krogu Premier lige doživeli šele drugi poraz v letošnji sezoni angleškega prvenstva. Četudi so na tekmi sprva vodili, so morali priznati premoč Fulhamu, ki je bil doma boljši s 3:2. Kljub temu pa redsi z naskokom ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice, pred drugim Arsenalom imajo enajst točk prednosti. Brez zmage je ostal tudi Chelsea, ki je remiziral z Brentfordom, proti Southamptonu pa je bil uspešen Tottenham. Nedelja je prinesla še manchesterski derbi, ki pa se je končal brez zadetkov.

Liverpool šele drugič v letošnji sezoni poražen v prvenstvu

Tekma med Fulhamom in Liverpoolom se je sicer začela povsem po željah redsov, saj so v 14. minuti povedli. Alexis Mac Allister je ukradel žogo na sredini igrišča, si spretno utiral pot proti kazenskem prostoru in nato neubranljivo streljal z daljave. A domači nogometaši so pripravili pravi preobrat. Začel se je v 23. minuti, ko je odbito žogo v gol pospravil Ryan Sessegnon. Devet minut kasneje je sledil šok za Liverpool, ko je Alex Iwobi Fulham popeljal v vodstvo. Do konca prvega polčasa pa so rdeči doživeli še en udarec, Caoimhina Kelleherja je z bližine premagal Rodrigo Muniz.

To je bilo prvič po oktobru 2020, da je Liverpool v prvem polčasu prejel tri gole ali več, nazadnje se je to zgodilo proti Aston Villi, ko so jih prejeli štiri, tekma pa se je končala s 7:2 za Villo. V drugem polčasu pa so gostje pokazali nekoliko več. Dobrih dvajset minut pred koncem tekme je vodstvo Fulhama znižal Luis Diaz, vendar Liverpool bližje kljub nekaj nevarnim priložnostim ni uspel priti ni uspel priti.

Manchestrski derbi ni prinesel zadetkov, remiziral tudi Chelsea

31. krog je prinesel tudi derbi med velikanoma iz Manchestra, Unitedom in Cityjem. Čeprav smo videli veliko obetavnih priložnosti, sta mreži vse do konca tekme mirovali. Za to sta poskrbela zlasti vratarja Andre Onana in Ederson, ki sta blestela med vratnicama. Domači so imeli prvo obetavno situacijo že v prvih minutah tekme, ko je imel Bruno Fernandes na voljo prosti strel tik ob kazenskem prostoru, a ga ni izvedel najbolj prepričljivo. Tudi v drugem polčasu so se priložnosti na obeh straneh vrstile. Manchester City je imel sicer večinsko posest žoge in veliko poskušali zlasti v prvi polovici drugega polčasa, v zadnjem delu pa so konkretneje začeli pritiskati rdeči vragi, vendar mreže tudi oni niso uspeli zatresti.

Brez zmage je ostala tudi zasedba Chelseaja, na obračunu modrih z Brentfordom prav tako kot na Old Traffordu nismo videli zadetkov.

Uspešnejši pa je bil Tottenham, ki je doma s 3:1 ugnal Southampton. Za Spurse je dva gola prispeval Brennan Johnson, končni izid je z bele pike v šesti minuti sodnikovega dodatka drugega polčasa postavil Mathys Tel, častni gol za Southampton pa je v 90. minuti dosegel Mateus Fernandes.

Liverpool kljub porazu koraka proti naslovu, Southampton že izpadel

Po šele drugem porazu v letošnji sezoni angleškega prvenstva za Liverpool redsi ostajajo na vhu prvenstvene lestvice in imajo še naprej lepo prednost pred drugouvrščenim Arsenalom. Ta je po sobotnem remiju proti Evertonu že 11 točk zadaj, tretji je Nottingham Forest, ki zaostaja dodatih pet točk. Chelsea je četrti, Manchester City peti, njihov mestni tekmec United pa 13. Southampton pa se je s 25. porazom v sezoni že sedem tekem pred koncem poslovil od Premier lige, to je najhitrejši izpad v zgodovini lige.

* Izidi 31. kroga Premier lige: