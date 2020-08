Fulham premagal Brentford in se vrnil med elito

Zmaga je Fulhamu, katerega trener Scott Parker je imel po tekmi solze v očeh, prinesla tudi približno 135 milijonov funtov (150 milijonov evrov) denarne nagrade z naslova TV-pravic; gre za tradicionalno največjo nagrado v angleškem nogometu.

"Ne morem verjeti, da smo spet nazaj med elito," je po tekmi z glavo zmajeval strelec obeh zadetkov 26-letni Bryan, ki je tudi po tekmi ostal skromen: "Nisem jaz junak, vsi moji soigralci so. Ter navijači, ki so vztrajali z nami to težko sezono."

Nogometaši Fulhama so sicer v redni sezoni dvakrat izgubili proti Brentfordu. "Mislim, da sem nekje prebral, da bi se jih morali bati. To sezono so nas že večkrat odpisali - petkrat, šestkrat, sedemkrat, osemkrat, devetkrat, desetkrat," je kljubovalno povedal Bryan.

V premier league sta se že pred Fulhamom neposredno uvrstila Leeds United in West Bromwich Albion.