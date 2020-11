Fulham presenetil Leicester in mu preprečil skok pod vrh lestvice

Za Fulham, ki se krčevito bori za obstanek, so bile to tri izjemno velike točke, s katerimi so se varovanci Scotta Parkerjadvignili iz "rdeče cone". Na obračunu starih znancev, Brendan Rodgersje Parkerja pomagal voditi kot pomočnik Joseju Mourinhupri Chelseaju, je Fulham povedel v 30. minuti, ko je hladnokrvno zadelAdemola Lookman, z enajstih metrov pa jeIvan Cavaleiroprednost še pred polčasom povišal na 2:0. Leicester, ki bi se z novo zmago lahko tik pod vrhom lestvice z 21 točkami izenačil z vodilnima Tottenhamom in branilcem naslova Liverpoolom, je sicer tudi v drugem polčasu prevladoval v posesti žoge, toda Londončani se niso dali, ostajali pa so nevarni iz protinapadov.

Vseeno je bilo napeto do zadnjih sekund, potem ko je Harvey Barnes z močnim strelom zatresel gostujočo mrežo v 86. minuti, a poraza s soigralci nato ni uspel preprečiti. To je bila za Fulham šele druga zmaga v sezoni, s katero so se dvignili vse do 17. mesta na lestvici s skupno sedmimi točkami po desetih krogih.

Izidi 10. kroga Premier League:

Leicester City ‒ Fulham 1:2 (0:2)

Barnes 86.; Lookman 30., Cavaleiro 38./11-m

Arsenal ‒ Wolverhampton Wanderers 1:2

Chelsea ‒ Tottenham 0:0

Southampton ‒ Manchester United 2:3

Everton ‒ Leeds United 0:1

Manchester City ‒ Burnley 5:0

Brighton & Hove Albion ‒ Liverpool 1:1

West Bromwich Albion ‒ Sheffield United 1:0

Crystal Palace ‒ Newcastle United 0:2