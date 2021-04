Fulham vodil vse do 97. minute, na koncu se je moral zadovoljiti 'le' s točko

Sodniške odločitve oziroma odločitve VAR-a varovancem Mikela Artete niso šle na roko niti v drugem delu. Sodniki so namreč v 60. minuti gostom strogo dosodili enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Josh Maja .

Arsenal je bil vso tekmo boljši tekmec. V prvem polčasu je dve lepi priložnosti zamudil Gabriel Martinelli , domači so tudi dvakrat zatresli mrežo, a obakrat iz nedovoljenega položaja.

Po prejetem zadetku so gostitelji, ki so pred tem prek Bukayoja Sakaja zadeli tudi okvir vrat, še bolj zagospodarili na igrišču, vratar gostov Alphonse Areola se je izkazal po strelih Martinellija in Nicolasa Pepeja, v zadnji minuti sodniškega dodatka pa je bil brez moči, Edward Nketiah, ki je v 70. minuti zamenjal poškodovanega Alexandra Lacazetta, je z nekaj sreče le potisnil žogo v gol.

Angleško državno prvenstvo, 32. krog, izid:

Arsenal - Fulham 1:1 (0:0)

Nketiah 90+7.; Maja 60.