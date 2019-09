Furija z veliko okrepitvijo: Fatiju špansko državljanstvo

Nogometni up Barcelone Ansu Fati bo v prihodnje lahko igral tudi za špansko izbrano vrsto. Kot so danes sporočili na tamkajšnjem zunanjem ministrstvu, so ugodili prošnji za državljanstvo 16-letnega nogometaša, ki je sicer rojen v afriški državi Gvineja Bisao.

Ansu Fati in Antoine Griezmann. FOTO: AP Ansu Fati se je pri sedmih letih preselil v Španijo, pri desetih pa so ga pri katalonskem velikanu povabili v svojo nogometno akademijo La Masio. V tej sezoni je pri 16 letih že dokaj stabilen člen prve ekipe Barcelone, avgusta je postal najmlajši igralec Barcelone z zadetkom v španski ligi, v torek pa na tekmi proti Borussii Dortmund še najmlajši nogometaš Blaugrane z nastopom v ligi prvakov. Prejšnji teden pa je prvič začel v prvi enajsterici, na tekmi z Valencio se je tudi vpisal med strelce. Po pridobitvi državljanstva bi lahko za novo domovino Španijo nastopil že na naslednjem velikem tekmovanju, oktobrskem svetovnem prvenstvu do 17 let v Braziliji. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke