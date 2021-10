Futsal: Na Euru s Kazahstanom, Italijo in Finsko

Slovenska futsal reprezentanca bo med 19. januarjem in 6. februarjem leta 2022 igrala na svojem sedmem evropskem prvenstvu, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije. Zbrane je uvodoma nagovoril Aleksander Čeferin, predsednik evropske nogometne zveze Uefa. "Prepričan sem, da bo to poseben turnir," se je prvi mož Uefe ozrl proti tekmovanju na Nizozemskem, za katerega je prepričan, da bo izjemno v vseh pogledih. Zbrane je pozdravil tudi Just Spee, predsednik nizozemske nogometne zveze.

Slovenija bo na evropskem prvenstvu članov igrala sedmič, dosedaj se je med evropsko elito merila v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016 in 2018. Pred tremi leti je Nogometna zveza Slovenije vzorno gostila evropsko prvenstvo v športni dvorani Stožice, kjer so evropski prvaki postali Portugalci. Dosedaj sta reprezentanco na EP vodila dva selektorja: Darko Križman (2003.) in Andrej Dobovičnik (2010., 2012., 2014., 2016., 2018.), Tomislav Horvat pa se bo v tej vlogi predstavil premierno.

Žreba sta se udeležila selektor članske reprezentance Tomislav Horvat in referent za futsal Stane Kokalj.