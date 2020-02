Futsal: Slovenije ne bo na SP, za konec remi z Romunijo

Slovenci so še tri minute do konca zaostajali za tri zadetke, a jim je v samem zaključku uspelo priti do izenačenja. Tudi to pa ni bilo dovolj za premierno uvrstitev na svetovno prvenstvo, saj bi za ohranitev teoretičnih možnosti potrebovali zmago z vsaj dvema zadetkoma razlike. Obenem bi varovanci Andreja Dobovičnika morali upati še na to, da Kazahstan izgubi s Češko.

Proti Romunom so za Slovenijo sicer v polno meriliŽiga Čeh (18. minuta), Kristjan Čujec (38. minuta) inNejc Hozjan terTeo Turk, ki sta zabila v zadnji minuti srečanja. To je bil za Slovenijo že sedmi poizkus za uvrstitev na elitno tekmovanje v malem nogometu, prav vsi pa so se doslej končali neuspešno. SP bo potekalo jeseni v Litvi.