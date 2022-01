Slovencem za uvod na EP točka proti Kazahstanu

Uvod tekme je pričakovano minil v terenski pobudi favoriziranih Kazahstancev, ki pa pri strelih niso bili dovolj natančni. Vse bolj pa je nase začela opozarjati tudi slovenska vrsta, v osmi minuti je bila blizu zadetku, ko je Alen Fetić izvedel kot z desne strani, na drugi vratnici pa se je žoga od trebuha Mateja Fiderška odbila v okvir vrat, ki so ga Slovenci v prvem polčasu zadeli dvakrat.

Slovenska vrsta je dobro odprla svoje sedmo EP. Čeprav je uvodoma igrala proti favoritu skupine, ki je tako zadnje EP kot SP končal v polfinalu, je prišla do točke s predstavo, ki vzbuja upanje na preboj v izločilne boje, kar je glavni cilj slovenske vrste. Za to mora Slovenija v skupini osvojiti eno od prvih dveh mest. Danes pa je bila blizu celo trem točkam, saj je vodila že z dvema goloma razlike.

Tri minute pozneje pa so Slovenci tudi povedli, vratar gostov Leo Higuita, ki često sodeluje v samih napadih, je na sredini igrišča izgubil žogo, to pa je Denis Totošković nato poslal v prazno mrežo. Minuto zatem so Kazahstanci ostali brez Alberta Akbalikova, saj je ta dobil rdeči karton po trku z vratarjem Slovenije Nejcem Brzelakom.

Številčne prednosti nato Sloveniji ni uspelo unovčiti, čeprav je imela še kar nekaj priložnosti, med drugim je Teo Turk zgrešil povsem iz bližine. So pa tekmeci izenačili v 16. minuti, ko je z volejem zadel Douglas Junior.

Toda v 23. minuti je Fideršek poskrbel za novo vodstvo Slovenije s še lepšim golom, ko je po kotu z desne strani žogo z volejem poslal pod stičišče prečke in vratnice kazahstanskih vrat. Toda tudi tokrat so Kazahstanci hitro izenačili, ko je z roba kazenskega prostora po tleh zadel Biržan Orazov.

V 31. minuti pa so Slovenci še tretjič na tekmi povedli, takrat je v napad povlekel Žiga Čeh, ki se je otresel Douglasa Juniorja in žogo mimo Higuite poslal v mrežo za 3:2. Še več, dve minuti pozneje je Turk po lepem preigravanju povišal na 4:2.

Kazahstan se je v 36. minuti vrnil v igro, ko je zadel Žomart Tokajev, malce zatem so tekmeci zadeli še prečko, v 39. minuti pa so izenačili prek Douglasa Juniorja ter prišli do točke.

V skupini B sta še reprezentanci Italije in Finske. V izločilne boje se uvrstita prvi dve reprezentanci iz vsake skupine.

Izid:

Kazahstan - Slovenija 4:4 (1:1)

Douglas Junior 16., 39.. Orazov 25., Tokajev 35.; Totošković 11., Fideršek 23., Čeh 31., Turk 32.

RK: Akbalikov 12. (Kaz)

Slovenija: Berzelak, Turk, Osredkar, Hozjan, Vrhovec, Lovrenčič, Kovačič, Bukovec, Totošković, Fetić, Čeh, Fideršek.

Kazahstan: Higuita, Taynan, Akbalikov, Douglas Junior, Orazov, Atantajev, Karagulov, Edson, Valijulin, Jesenamanov, Tursagulov, Tokajev.