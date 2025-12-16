Naslovnica
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP

Poreč, 16. 12. 2025 17.47 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Žana Žgavc Božidar Bulat
Matej Fideršek

Evropsko prvenstvo v futsalu, ki ga bo gostila tudi Slovenija, je vse bližje. Slovenska moška futsalska reprezentanca se je pred vrhuncem sezone zbrala v Poreču, kjer jo do nedelje na pripravljalnem turnirju čakajo tri tekme. Fantje so pred pripravljalnimi tekmami dobro razpoloženi in že z nestrpnostjo pogledujejo proti domačemu evropskemu prvenstvu, ne izključujejo pa niti boja za medaljo.

Le še dober mesec dni nas loči do evropskega prvenstva v futsalu, ki ga bodo gostile Litva, Latvija in Slovenija. Dneve do turnirja odštevajo tudi v slovenski futsal reprezentanci, ki se je zbrala v Poreču. Tam fante v sklopu pripravljalnega turnirja čakajo tri tekme.

"Lepo je, da smo se spet zbrali. To je tudi zadnji zbor pred sklepnim delom priprav na evropsko prvenstvo. Fantje so zdravi, upam, da tako ostane, da bomo lahko koncentrirani in polni motivacije, ko bomo odšli na evropsko prvenstvo," je ob prihodu v Poreč povedal selektor Tomislav Horvat.

Na pripravljalnem turnirju se bodo Slovenci v sredo pomerili z Madžarsko, v petek sledi tekma z Japonsko, v nedeljo pa jih čaka še sklepna tekma za končno uvrstitev na turnirju.

"Turnir v Poreču nam omogoča tekme z nasprotniki, ki so podobni tistim v naši tekmovalni skupini na EP. Tako se bomo tudi pripravili na njih. Vemo, kako bomo igrali, približna taktična postavitev je že jasna. Tako bom tudi vodil ta turnir, da se bodo igralci čim bolje pripravili na tekme na EP!" je selektor komentiral namen in pomen turnirja.

Za evropsko prvenstvo je Sloveniji žreb namenil skupino C, v kateri so poleg nje še Španija, Belorusija in Belgija, trije zahtevni tekmeci. "Na evropskih prvenstvih lahkih nasprotnikov ni, vse reprezentance že komaj čakajo prvenstvo in prihajajo stoodstotno motivirane. Pričakujem težke tekme," je o nasprotnikih dejal Horvat.

Njegovi varovanci bodo vse tekme odigrali v ljubljanskih Stožicah, kar je po eni strani pritisk, po drugi strani pa seveda tudi dodatna motivacija, ki slovenski reprezentanci v futsalu dviguje apetite.

Evropsko prvenstvo v futsalu bomo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 prenašali na Kanalu A in VOYO.

"Zastavili smo si cilj: doseči najboljši rezultat Slovenije na evropskih prvenstvih do sedaj, to je uvrstitev v polfinale. Mi upamo na to, naredili bomo vse in dali naših sto odstotkov, potem pa videli, za kakšno uvrstitev bo to zadostovalo."

Čeprav bi si na domačem turnirju vsekakor želel medalje, pa ima pred prvenstvom kapetan Igor Osredkar nekoliko nižje cilje. "Prvi in osnovni cilj je, da pridemo ven iz skupine in se uvrstimo v izločilne boje, potem pa je vse mogoče. Smo športniki, smo zmagovalci po duši, zagotovo si želimo medalje na domačem prvenstvu, zagotovo bi si kot kapetan želel dvigniti pokal, ampak mislim, da so te napovedi nekoliko preoptimistične."

"Nismo favoriti za osvojitev medalje in veliko bo reprezentanc, ki to vlogo imajo. Igramo pa doma in kar je najbolj pomembno, ne bojimo se nikogar. Vsako tekmo bomo šli na zmago. Z navijači bo veliko lažje, saj bodo oni naš šesti igralec in nam bodo dali dodatno energijo s tribun," pa je še poudaril Osredkar.

Precej bolj samozavestno pa o medalji razmišlja njegov mlajši soigralec Luka Čop. "7. februarja bomo na tekmi v finalu," je napovedal igralec zagrebškega Dinama.

"Resda smo v skupini z dobrimi reprezentancami, ampak mislim, da imamo tudi mi kvaliteto. Smo dobro povezani med sabo, dobro taktiko imamo in napadamo vrh," je še prepričan Čop.

Da je napovedovanje medalje prišlo iz heca, pa je priznal Jeremy Bukovec. "V sobah smo se hecali, češ, kaj če res gremo po medaljo? Potem pa smo v to počasi začeli verjeti in na prvenstvo odhajamo s ciljem, željo po medalji."

Tudi on pa priznava, da jih veliko dela čaka že v skupinskem delu. "Vemo, da je Španija ena najboljših reprezentanc na svetu, da bo ta tekma težka. Ampak tudi ostali dve reprezentanci sta zelo kvalitetni, zato tudi sta na evropskem prvenstvu in zagotovo bosta tudi ti dve tekmi zahtevni."

Evropsko prvenstvo se bo odvilo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026. Na njem bo nastopilo šestnajst reprezentanc, naslov pa branijo Portugalci, ki so bili najboljši na zadnjih dveh prvenstvih – leta 2018 in 2022.

futsal evropsko prvenstvo tomislav horvat igor osredkar jeremy bukovec luka čop

