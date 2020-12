Matjaž Kek: Želim si manj deljenja na takšne in drugačne, več enotnosti, optimizma

Dobro se zaveda, da lahko športni uspehi dvignejo moralo ljudstva. Nogometna reprezentanca je to dokazala v pretekli Ligi narodov. Osvojila je prvo mesto v skupini C3 in si s tem (med drugim) zagotovila preboj v višji rang tekmovanja. "Bodite prepričani, da se zavedamo, da smo igrali šele v tretjem kakovostnem rangu Lige narodov. Zavedamo se kakovosti moštev, ki nas čakajo v novem ciklusu," t ako pa se Mariborčan že ozira proti kvalifikacijam za svetovno prvenstvo v Katarju, ki se začnejo marca. "Skupina je, kakršna je. Pikantnost ji daje ta sosedski obračun med Hrvaško in Slovenijo. Zato sem iz Hrvaške dobil kakšen klic več, kakšno vprašanje več," tako 59-letnik povzame žreb, ki nam je ob Hrvaški namenil še Rusijo, Slovaško, Ciper in Malto.

Umetnost, gospodarstvo, politika ... Da, tudi šport. Ni ga dela družbenega življenja, v katerem ne bi bila glavna tema zdravstvena kriza. Tej se ni mogel izogniti niti Matjaž Kek, ki v prihajajoče leto vendarle zre pozitivno: "Jasno je, da so tako moje želje kot želje vseh nas usmerjene predvsem v to, da bi prišli boljši časi. /.../ Želim spoštovanje, optimizem, pripravljenost poslušati drug drugega. In predvsem manj deljenja na takšne in drugačne. Več enotnosti, skupne misli. Da bi premagali to, kar leži nad človeštvom."

"Nič ti ne pomaga, če analiziraš nasprotnika, če ugotoviš, kje je dober, kje je malo manj dober, če ti nisi na nivoju. /.../ Najprej moramo razmišljati o sebi, šele nato o ostalih nasprotnikih,"tako nekdanji strateg (med drugim) Maribora in Rijeke razkrije bistvo in odgovori na vprašanje o cilju izbrane vrste pred začetkom poti na mundial: "Ne bežim od odgovornosti. A vseeno bi se raje pozabaval z mislijo, kaj nam prinaša naslednja tekma, vsak naslednji trening. Če greš korak za korakom, lahko prideš daleč. Tudi če moraš vsake toliko časa narediti korak ali dva nazaj."

V preteklem ciklusu se je v izbrano vrsto vrnila dobra kemija, izoblikovala se je zasedba, a selektor še vedno poudarja, da so v reprezentanco dobrodošli vsi, ki si zanjo želijo igrati. Tudi Kevin Kampl: "Izredno me veseli njegova pozitivna, dobra volja. Pa tudi njegovo zrelo razmišljanje, da je na prvem mestu obvladovanje poškodbe, ki je, to sem govoril ves čas, težka. /.../ Že večkrat sem povedal, da nimam in ne bom imel težav komunicirati s katerimkoli igralcem, ki ima slovenski potni list. /.../ Je pa res, da slovenska reprezentanca ni zgolj Kevin Kampl. Raje bi govoril o igralcih, ki so mi na razpolago, ki so v minulem ciklusu naredili veliko dobrega."

Ne skriva, da bo v osmini finala Lige prvakov v obračun med Leipzigom in Liverpoolom navijal za Nemce. Tudi zaradi Kampla. In prav tako ne, da bo zaradi Jana Oblaka stiskal pesti za madridski Atletico proti Chelseaju, in zaradiJosipa Iličića za Atalanto proti madridskemu Realu. Več pa v videu ... le en klik stran.