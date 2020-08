Fuzbal!: Milanič mimo nogometa v vlogo, ki trenutno najbolj ustreza Zahoviću

"Celje je izkoristilo nastali položaj in zasluženo postalo slovenski prvak," sta si bila enotna sogovornika, ki sta še vedno mnenja, da je njun nekdanji klub Maribor zapravil lepo priložnost, da bi vnovič postal šampion.

Darko Milanič se je spomnil svoje najljubše tekme na klopi Maribor, Zlatko Zahović pa gola, ki mu je v igralski karieri pomenil največ, obžalujeta pa, da v sredo proti PSG-ju ne bo Josipa Iličića, a opozarjata, da obstajajo pomembnejše stvari od nogometa. Napovedujeta tudi favorite najelitnejšega tekmovanja: "Škoda, da v velikem finalu ne moremo videti obračuna Manchester City - Bayern," je žal Milaniču, Zahović pa občuduje Diega Simeoneja in razkriva skrivnost njegovega uspeha. Spet sta nam zaupala nekaj podrobnosti o napetostih pred najpomembnejšimi tekmami, kako so v Ljudskem vrtu gradili strategijo za velike dosežke, kakšne možnosti pripisujeta Celju v kvalifikacijah za uvrstitev v Ligo prvakov ... Pa tudi, kako je z vrnitvijo v Maribor in kako se Zahović znajde v novi vlogi, v kateri se bo kmalu preizkusil tudi Milanič.