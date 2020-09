Boštjan Cesar ekskluzivno za Fuzbal: Zaključujem nogometno kariero

Boštjan Cesarje v izjavi za javnost, ki jo je objavila Nogometna zveza Slovenije (NZS), potrdil, da je odigral zadnjo tekmo v karieri. Ekskluzivno smo se z dolgoletnim branilcem državne izbrane vrste pogovarjali na stadionu Stožice, kjer je 38-letnik spregovoril o prvih vtisih po svoji odločitvi, ki jo je sprejel po koncu minule sezone v vrstah veronskega drugoligaša Chievo. Cesar se je od državne reprezentance Slovenije poslovil pred dvema letoma, ko je odigral 101. tekmo proti Belorusiji.

"Ponosen sem na svojo športno pot, nogomet mi je v življenju dal ogromno. Verjetno bi lahko še kakšno leto vztrajal, vendar pogodba s Chievom mi je potekla in prišel sem do nekega trenutka, ko je bilo smiselno zaključiti to poglavje v mojem življenju. Seveda ga bom pogrešal, ampak v prihodnosti imam še toliko načrtov in toliko izzivov, da mi zagotovo ne bo dolgčas,"je ob odločitvi za zaključek igralske kariere v izjavi za javnost povedal Cesar.

'Krona moje kariere zmaga nad Rusijo in nastop na svetovnem prvenstvu'

Cesar je reprezentančni dres nosil petnajst let, v njem je debitiral leta 2003, ko je v Novi Gorici Slovenija na prijateljski tekmi gostila Švico. Poraza z 1:5 na debiju ni ohranil v najlepšem spominu, zato pa so toliko lepši spomini na celotno reprezentančno pot, so dodali pri NZS. Cesar je še vedno aktualni rekorder po številu nastopov v reprezentančnem dresu, vrhunec njegove reprezentančne kariere pa je predstavljal nastop na svetovnem prvenstvu 2010 v Južni Afriki. Tam se je Slovenija v skupinskem delu pomerila z Alžirijo, Anglijo in Združenimi državami Amerike, dosegla zgodovinsko prvo zmago na velikih tekmovanjih in za las zgrešila prvo napredovanje v izločilne boje. Cesar je v celoti odigral vse tri tekme na prvenstvu.

"Z gotovostjo lahko trdim, da so zmaga v dodatnih kvalifikacijah nad Rusijo in nastop na svetovnem prvenstvu krona moje igralske kariere. Z nastopom v Južni Afriki so se mi izpolnile otroške sanje, tekme proti Alžiriji, Angliji in ZDA pa so nekaj, kar mi bo ostalo za vedno. Do izločilnih bojev in še enega zgodovinskega uspeha nas je ločilo le nekaj minut, takrat nam je bilo hudo, ampak dosegli smo nekaj izjemnega, nekaj na kar smo lahko še danes ponosni,"je dodal Cesar.

O njegovi karieri in željah za prihodnost, kjer ga morda čaka skok v trenerske vode, boste lahko več izvedeli v večerni oddaji Fuzbal!, v kateri sta se s Cesarjem pogovarjala Tomaž Lukač in Božidar Bulat.