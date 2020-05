Fuzbal! št. 5: podarjamo dres slovenske nogometne reprezentance z vašim priimkom in izbrano številko

V petem Fuzbalu Nataša Gavranić, Božidar Bulat in Tomaž Lukač z gostom Mišom Brečkom razpravljamo o aktualnem dogajanju v Bundesligi, v kateri so klubi odigrali že drugo tekmo po premoru zaradi novega koronavirusa. Očitno se je po poškodbi in premoru na zelenice prenovljen vrnil Slovenec Kevin Kampl, saj je imel na obeh tekmah Leipziga vidnejšo vlogo. "Že to, da je takoj po poškodbi dobil mesto v ekipi Leipziga, ki je izredno dobra, je velika stvar. Zelo dobro mu gre," pravi Brečko, ki ima najlepše spomine iz svoje kariere na obdobje pri FC Kölnu, za katerega je igral med letoma 2008 in 2015, tri sezone je bil celo kapetan moštva. "Nogometašem Kölna ta premor ni koristil, saj so imeli pred tem zelo dober niz, zdaj pa so nanizali le dva remija," je povedal Brečko, ki je pokomentiral tudi izjemne predstave Tima Wernerja v nemškem prvenstvu.

Ker je letos 10. obletnica zadnjega nastopa slovenske nogometne reprezentance na velikem tekmovanju, smo z Brečkom debatirali tudi o takratni reprezentanci, na katero ga vežejo zelo lepi spomini, in jo primerjali z zdajšnjo. Razložil je, zakaj se je Sloveniji tako težko uvrstiti na veliko tekmovanje, debata pa je nanesla tudi na miselnost Slovencev, ki nogometa še vedno ne dojemajo kot športa številka 1 v državi. V Nemčiji je drugače, je pojasnil Brečko: "V Nemčiji je druge športe zelo težko zaslediti. Nogomet je številka 1. Pa saj številke povedo vse, kar se denarja, medijske izpostavljenosti in televizijskih prenosov tiče." Nekaj besed smo namenili tudi incidentu, ki se je Brečku zgodil pred leti in je bil medijsko zelo opevan.