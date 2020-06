Fuzbal! št. 6: Zlatko Zahović je v Ljubljani bolj oblegan kot v Mariboru

Nataša Gavranić , Božidar Bulat in Tomaž Lukač smo v šesti epizodi oddaje Fuzbal! gostili enega in edinega Zlatka Zahovića . Minevajo trije meseci, odkar je po dolgih in uspešnih trinajstih letih zapustil mesto športnega direktorja nogometnega kluba Maribor. Čeprav priznava, da bo klub vedno nosil v srcu, mu za odločitev o odhodu iz Maribora ni žal: " Trinajst let je dolga doba. Je pa najlepša doba, ko se lahko obrneš nazaj in vidiš, da je nekaj zraslo ." Pogovarjali smo se o razlogih za takšno odločitev, pa tudi o tem, katerih trenutkov pri Mariboru se najraje spominja in kako danes gleda na številne afere, ki so se zgodile v teh trinajstih letih. Ko smo prešli na evropski nogomet, nas je zanimalo predvsem, kateremu od nogometnih velikanov bi - če bi sezona potekala normalno - napovedal preboj v veliki finale Lige prvakov, ki bi se moral odigrati pretekli konec tedna v Istanbulu. Prepričan je, da bi v tem primeru v finalu spremljali Atletico Madrid Jana Oblaka. A poudaril je, da bi razmerje moči po "korona premoru" utegnilo biti drugačno: " Bayern je že v tekmovalnem ritmu, medtem ko Francozi sploh ne bodo igrali. V prednosti bodo tisti, ki bodo imeli večji ritem oziroma širok kader ."

Debata je tekla tudi o slovenski nogometni reprezentanci. Kje težavo, da se ji ne uspe uvrstiti na veliko tekmovanje, vidi Zahović, ki je 20 let nazaj odigral ključno vlogo pri preboju Slovenije na prvo evropsko in dve leti kasneje še na prvo svetovno prvenstvo ter ali se vidi v vlogi selektorja slovenske izbrane vrste? Ker zaradi koronavirusa ne bo zaznamovana le ta sezona, ampak bo posledično spremenjen tudi urnik prihodnje, smo z legendo slovenskega nogometa debatirali tudi o težki nalogi vodstva Uefe pri pripravi različnih načrtov za izpeljanje teh sezon. Kako on ocenjuje delo Slovenca na čelu Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina? Nadvse zanimivo je odgovoril tudi na naše vprašanje, kako doživlja nogomet brez gledalcev.

Beseda je tekla tudi o njegovem odnosu do slovenskih medijev, pa o njegovem odnosu do Ljubljane. Odgovori enega najboljših slovenskih napadalcev vseh časov vas bodo presenetili, zato vabljeni k ogledu oddaje, v kateri smo razglasili tudi zmagovalca nagradne igre, ki prejme personaliziran dres slovenske nogometne reprezentance.

Vprašali ste Tomaža Lukača? Tu so odgovori ...

V posebni izdaji Fuzbala! pa na vsa vaša ostala zanimiva vprašanja gledalcev odgovarjaTomaž Lukač. Med drugim so vas zanimale njegove osebne izkušnje pri komentiranju tekem, na primer, kako je prišel do tega poklica, katero je bilo najbolj neprijetno doživetje med samim komentiranjem in tudi, kako med tekmo doživlja sodniške napake ter v kakšnih primerih se mora "ugrizniti v jezik". Odgovarjal je tudi na vprašanje, katera finalna tekma Lige prvakov se mu je najbolj vtisnila v spomin in zakaj. Ob ogledu oddaje izveste tudi, kakšno prihodnost napoveduje slovenski nogometni reprezentanci in zakaj v njegovi izbrani vrsti najverjetneje ne bi videli Kevina Kampla, presenečeni pa boste tudi, kako dobro se spomni prve tekme, ki jo je komentiral v Ligi prvakov.