Darko Milanič iskreno in sproščeno kot še nikoli

Njegova odločitev o odhodu iz Ljudskega vrta ni bila impulzivna, a to so zgodbe, ki jih piše nogomet. 52-letni Izolan Darko Milaničse je razgovoril o rivalstvu med Izolo, kjer pogreša vrhunski nogomet, in Koprom ter neposrečeni epizodi pri Leedsu, kjer je vodil le 6 tekem. Na Otoku je preživel tako kratko epizodo, kot bi jo lahko trenutno, denimo, pri Olimpiji, kjer predsednik Milan Mandarićhitro menja trenerje: "To bi bilo odlično za Maribor, ker tam nisem zmagal niti ene tekme," se je pošalil. Z nasmeškom je pospremil namigovanja, da bi združil moči z Zlatkom Zahovićem v Kopru, bi pa z njim še z veseljem sodeloval.