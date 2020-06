Fuzbal! št. 9: 'Nismo majhen nogometni narod!’

"Nismo majhen nogometni narod, smo veliki," se priljubljeni ’Pajo’ odločno zoperstavi teoriji, da bi se morali zadovoljiti s skromnimi dosežki reprezentance, za katero meni, da ima ogromen potencial, enako pa velja tudi za mlajše rodove, ki prihajajo. Ko pride v družbo gost, kakršen je Miran Pavlin, nogometnih tem ne zmanjka.

Nekdanji nogometni reprezentant govori o reprezentanci nekoč in danes, o številnih slovenskih talentih, o slovenski nogometni prihodnosti, obdobju v tujini, pri Kopru, Olimpiji in Mariboru ter o najnovejšem izobraževanju, ki mu širi obzorja. Vmes pa se na trenutke ustavi še ob nekaterih svojih razmišljanjih in zanimivih trenutkih kariere."Delo trenerja me ne zanima, funkcionarsko pač,"vztraja in ponosno spregovori o izjemnem obdobju v Mariboru, od katerega se je poslovil z lepimi spomini.