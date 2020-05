Fuzbal! Tokrat z gostom: 'Radi bi, da se trenutna situacija konča in da se začne igrati!'

"Na sestanku so nam rekli, da gremo domov, da do nadaljnjega ne bo treningov in da nam bodo sproti sporočali, kaj se bo dogajalo. Nihče od nas ni pričakoval, da bo to trajalo tako dolgo," je zgodbo o prekinitvi prvenstva začel Branko Ilić. V tretji epizodi spletne oddaje Fuzbal! nam je zaupal svojo izkušnjo z dogajanjem ob pojavu novega koronavirusa, kaj se je v tem času naučil, pa tudi, da si zelo želi nadaljevati prvenstvo: "Nimamo še zagotovila, kdaj, če sploh, se bo prvenstvo nadaljevalo. Mi bi vsi radi začeli igrati. Čakamo, kaj se bo zgodilo, a glede na to, da je v Sloveniji, kar se korone tiče, zelo dobra situacija, bi vsi radi čim prej začeli igrati, da bo ostalo dovolj časa za preostalih 11 tekem v prvenstvu ter polfinale in finale pokala."

Z Domžalami je po dolgem premoru že opravil prvi trening in dejal, da so bili vsi v klubu presrečni, da so se znova lahko videli in skupaj trenirali, čeprav pod posebnimi pogoji. Kakšnimi, izveste v zgornjem posnetku, prav tako, zakaj ima na čas pri Betisu lepe spomine in zakaj se mu zdi seviljski derbi med Betisom in Sevillo celo bolj vznemirljiv kot španski derbi med madridskim Realom in Barcelono. Povedal je tudi, kako je kot član Partizana doživel beograjski derbi s Crveno zvezdo in zakaj je sprehod po slovitem predoru na beograjski Marakani od garderobe do zelenice tako poseben. "Dokler tega ne doživiš, ne moreš razumeti, kako je. To je težko opisati," je med drugim dejal. Zdaj bodo tovrstni derbiji zaradi odsotnosti navijačev izgubili svoj čar, zato smo se z Ilićem pogovarjali tudi o rešitvah za prazne tribune, ki bodo nova nogometna realnost v naslednjih mesecih. Debatirali smo še o tem, kako preprečiti poškodbe igralcev v natrpanem urniku tekem, ki bo sledil, ko/če se sezona nadaljuje, pa tudi o obsesiji mladih nogometašev z družbenimi omrežji.