Fuzbal!: 'V krizi je ustanova Barcelona, ne Lionel Messi!'

"Barcelona je zašla v težave, njihova posledica so slabši rezultati in skromnejši učinek Lionela Messija," bi lahko povzeli njegove misli pred derbijem 6. kroga Lige prvakov v Kataloniji, kjer bo gostoval Juventus. Zanimivo bo tudi v skupini z madridskim Realom, Borussio iz Dortmunda, milanskim Interjem in Šahtarjem iz Donecka, a Miran Pavlin napoveduje: "Čeprav bodo Nemci igrali na zmago in jih spoštujem, dajem več možnosti Realu in Interju."

Kar se članske reprezentance tiče, je prepričan, da smo z zmago v svoji skupini narodov 'skočili na evropski nogometni vlak' in se približali najboljšim, kar pa bomo morali potrditi v kvalifikacijah za uvrstitev na naslednje svetovno prvenstvo.

Istočasno pa se je treba posvetiti podmladku. "Evropsko prvenstvo za reprezentance U-21, ki ga bomo prihodnje leto gostili skupaj z Madžari, bo edinstvena priložnost za mlade fante, da se dokažejo in izkoristijo ugodnost, ki so jim jo zagotovili tisti, ki so tekmovanje pripeljali v Slovenijo," opozarja Pavlin. Z direktorjem nogometnih reprezentanc smo se v Fuzbalu! pogovarjali o menjavi selektorja mlade reprezentance, izzivih članske, slovenskem potencialu, tujcih na naših trenerskih klopeh in – ne nazadnje – morebitnem povratku Kevina Kamplav reprezentanco.