'Z Ronaldom bi lahko tekmovala le, kdo ima lepše trebušne mišice'

"Zelo bi bil vesel, če bi prišel, da bi lahko od blizu videl, kako funkcionira. Koliko trenira, kaj dela. To bi bila res velika čast. Lahko bi tekmovala, kdo ima lepše trebušne mišice, v čem drugem je z njim težko tekmovati (smeh, op. p). Šalo na stran,"tako Andraž Šporar o tem, kako bi bilo igrati skupaj z največjim zvezdnikom portugalskega, če že ne svetovnega nogometa, Cristianom Ronaldom.

Sicer meni, da so Portugalčevi apetiti trenutno še preveliki, da si še želi osvajati naslove v Ligi prvakov, torej da v Juventusu ali pri katerem drugem evropskem velikanu še ni rekel zadnje – kot sam še ni rekel zadnje v Bragi, s katero bo 23. maja igral v finalu portugalskega pokala. O tem, ali bo kariero nadaljeval na severu Portugalske ali se bo vnovič preselil v prestolnico, kjer so se zeleno-beli razveselili prvega naslova državnih prvakov po devetnajstih letih, je za zdaj še skrivnosten.

Da so finale najmočnejšega evropskega nogometnega tekmovanja iz Istanbula prestavili v Porto, ga ne preseneča. Portugalska je namreč trenutno med epidemiološko najvarnejšimi državami v Evropi in to kljub dejstvu, da je bila še februarja povsem v rdečem. "Očitno so sprejeli ustrezne ukrepe. Še pred nekaj meseci situacija res ni bila dobra. Imeli smo tritedensko popolno zaprtje države. Paciente, obolele za covidom-19, so morali voziti celo v druge države, saj v bolnišnicah ni bilo več prostora. Očitno so ukrepi pomagali, zdaj se stanje počasi normalizira," pojasnjuje 27-letnik, ki je že večkrat igral na stadionu Dragao, prizorišču letošnjega spektakla: "Gre za poseben stadion, ni najbolj moderen, je pa zelo zanimiv. Menim, da je primeren za finale Lige prvakov."