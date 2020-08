Fuzbal! z najbolj vročim slovenskim trenerjem: V Ligi prvakov želimo ponoviti zgodbo Maribora

V 15. epizodi spletne oddaje Fuzbal! gostimo trenerja celjskih nogometašev, ki so pred slabima dvema tednoma poskrbeli za presenečenje ter prekinili prevlado Maribora in Olimpije v slovenskem prvenstvu. Prvič v zgodovini so osvojili naslov državnih prvakov. Dušan Kosičnam je zaupal, kako zdaj gleda na sezono, ki je bila posebna z več vidikov, in kaj je bil ključ do uspeha za klub, ki je napadal iz ozadja in za katerega ni nihče pričakoval, da bo osvojil sam vrh.

Časa za dopust ni bilo, je pojasnil trener Celja, saj da se s svojimi varovanci že pripravlja na novo sezono, v kateri bodo podobno presenečenje poskušali uprizoriti v kvalifikacijah za Ligo prvakov. "Želimo ponoviti zgodbo Maribora," je odločen 49-letni Ljubljančan. Ker je za državno lovoriko Celje igralo neposredno proti Olimpiji, nam je pojasnil, kakšne občutke je imel ob tem, saj je v dresu zmajev kot igralec preživel osem sezon, kasneje je bil v Ljubljani kratek čas tudi trener.