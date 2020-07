Fuzbal z Antejem Šimundžo: Osvojitve pokala nismo 'načrtovali'

Ante Šimundža je prvi nogometaš, ki je dosegel gol za slovenski klub v Ligi prvakov. V Kijevu je zatresel mrežo tamkajšnjega Dinama leta 1999. "Šele kasneje se je več govorilo o zgodovinskem golu. Prej o tem nisem razmišljal, ker želim zmagati v vsaki igri, ki se je lotim, sem se pač veselil običajnega gola," se spominja trener Mure, ki priznava, da Mariborčanu še zdaleč ni lahko braniti barv domačega, ljubljenega kluba. A zdaj je njegovo srce v Prekmurju: "Murska Sobota z okolico je nekaj posebnega, prišlo je do prave simbioze," pojasnjuje Šimundža, ki se je v tokratni oddaji spomnil lepih trenutkov v Ljudskem vrtu, izjemnih doživetij v Prekmurju, tudi o smelih načrtih za prihodnje sezone in seveda o vrhuncu kariere med črno-belimi – zmage v slovenskem pokalu. Pred leti je slutil, da mu je prekmurska zgodba pisana na kožo, to je okolje, ki ga je vzljubil! In še zdaleč ni edini ...