V Fuzbalu! je padla stava: Real in Liverpool bosta igrala za pivo

"Zelo zanimiv format. Lani smo bili prisiljeni v to, ampak pokazal je potencial in zagotovo razmišljamo o zaključku osmih najboljših, ali pa štirih najboljših. Zelo zanimiv format je, ljudem je bilo všeč in zagotovo bomo o tem razmišljali v prihodnosti," je na to temo dejal Marchetti.

Oddajo Fuzbal! je popestril tudi direktor Uefinih tekmovanj Giorgio Marchetti , s katerim smo govorili o prihodnosti Lige prvakov, novem tekmovanju, ki ga bo evropska nogometna zveza uvedla s prihodnjo sezono (in ga boste ob Ligi prvakov in ligi Evropa spremljali tudi na Kanalu A) in o potencialnemu zaključku Lige prvakov v obliki končnice najboljših moštev – podobno kot v lanski sezoni, ko je bil to edini možen način izvedbe tekmovanja.

V letošnji sezoni je ostalo zgolj še osem moštev, glavni favorit ostaja aktualni prvak Bayern, ki ga v osmini finala v ponovitvi lanskega finala čaka PSG. Drugi super derbi bo obračun Reala in Liverpoola, moštev, ki letos nimata dobre sezone. "Liverpoola ne bi odpisal. Mislim, da se bodo popolnoma osredotočili na Ligo prvakov in zato bi jih uvrstil v ožji krog potencialnih zmagovalcev," je svojega (skritega) favorita razkril Tomaž Lukač, Izidor Kordič pa mu je odgovoril: "Strinjal se bom s tabo, če bodo izločili Real. Vemo, kaj je Real in ne glede na to, da nima dobre sezone, je na najpomembnejših tekmah vedno najmočnejši. Ko gre zares, pride do izraza veličina kluba, Realova krona in zato ga ne gre odpisati."

To je tudi edini četrtfinalni obračun, na katerem imata vsak svojega favorita, pri ostalih treh parih sta bolj usklajena. Chelsea, čeprav Porta ne smemo podcenjevati, bi moral v polfinale, Manchester City je favorit proti Dortmundu, ki ga samo Erling Haaland ne bo mogel odpeljati do konca, Bayernu pa sta pripisala večje možnosti kot PSG-ju. "Očitno je piva v igri samo na obračunu Reala in Liverpoola,"sta se pošalila in obljubila, da bosta po koncu četrtfinalnih obračunov primerjala svoje napovedi.