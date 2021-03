'Cilji? V Sloveniji, kamor sodimo. Hkrati ujeti voz Lige prvakov oziroma Lige Evropa'

"Za zdaj nimam pripomb, saj so igralci izjemno zavzeti in motivirani," je zadovoljen povratnik na slovensko nogometno prizorišče Simon Rožman . Zastavil si je visoke cilje – Liga prvakov, Liga Evropa ... Pravi, da se je od Kvarnerja poslovil brez zamer, enako tudi od 'večnega pomočnika' njegovih predhodnikov v Ljudskem vrtu Saše Gajserja . "Želeli smo ga ohraniti v strokovnem štabu, on se je na lastno željo odločil drugače. Pri nas ni nobene zamere, kvečjemu smo mu hvaležni za vse delo, opravljeno v preteklih letih," je razkril 37-letnik.

Zaveda se pritiskov na Štajerskem, a jih je vajen že z Reke. Občuduje predstave slovenskih reprezentantov na začetku kvalifikacij za uvrstitev na naslednje svetovno prvenstvo, a opozarja:'"Po uvodnih tekmah z uglednima nasprotnikoma se bo težko pripraviti na Ciper!"

Ali je Neymar dosegel vse, kar je od njega pričakoval? Kdo je favorit četrtfinala Lige prvakov in kdo glavni kandidat za končno zmago? Kako primerja nemška stratega Jürgena Kloppa in Hansija Flicka? Odgovore na ta in še nekatera vprašanja lahko slišite in vidite v tokratni oddaji.