'PSG bo potreboval razpoložena Neymarja in Mbappeja … pa še koga!'

“PSG bo tokrat potreboval bistveno bolj razpoložena Neymarja in Kyliana Mbappeja . Pomagati pa jima bo moral še kdo,” pravi komentator tekem na Kanalu A in VOYO Tomaž Lukač , ki se je v novem delu spletne pogovorne oddaje Fuzbal! pogovarjal z novinarjem Tadejem Vidrihom .

Pozornost nogometnega sveta bo danes in jutri usmerjena v Manchester oziroma London. Dobili bomo namreč finalista letošnje Lige prvakov. Prva bosta na delu Manchester City in PSG. Potem, ko so v četrtfinalu izločili aktualne prvake Bayern München, so Parižani veljali za prve favorite za končno zmago, a varovanci Pepa Guardiole so v drugem polčasu obračuna na Parku princev pokazali zobe in z zmago naredili velik korak proti zaključni tekmi v Istanbulu.

Govora je bilo tudi o sredinem obračunu med Chelseajem in Real Madridom. Tudi tukaj so po remiju 1:1 na stadionu Alfredo Di Stefano v prednosti domačini, a galaktiki so v tej sezoni že nekajkrat dokazali, da so najboljši, ko so stisnjeni ob steno. Tokrat bodo močnejši tudi za povratnika po poškodbi, kapetana Sergia Ramosa, tako da Londončane čaka peklenskih 90 minut.

In še dodatnih 30, če bo potrebno. Tadej in Tomaž sta se dotaknila še odličnega dela, ki ga na klopi Reala opravlja Zinedine Zidane, govorila pa sta tudi o tem, zakaj bi si Kevin De Bruyne morda celo zaslužil zlato žogo in kako je bilo nazadnje, ko sta se v Ligi prvakov udarila Guardiola ter Mauricio Pochettino… Vabljeni k ogledu.