Uefin direktor: Organizacija evropskega prvenstva je bila popolna

Michele Uva je v bogati funkcionarski karieri predsedoval italijanski Parmi, z njo leta 1996 osvojil pokal Uefa, bil generalni direktor in podpredsednik Lazia, delal je tudi na italijanski zvezi, od leta 2017 pa je med vodilnimi na evropski nogometni zvezi. Sprva v vlogi podpredsednika, od januarja letos pa je direktor za nogomet in družbeno odgovornost.

"Naš predsednik Aleksander Čeferin nam je dal idejo, da bi začeli z vključitvijo Uefine okoljske kampanje na tem prvenstvu. To nam je v zadovoljstvo, za nas je to nekakšen "start-up" na področju okoljskih tem in smo zelo veseli. Odločili smo se, da naredimo kampanjo, ne gre le za kampanjo, pač pa tudi dejanja, ki so povezana z našimi aktivnostmi, v tesnem sodelovanju s slovensko in madžarsko nogometno zvezo. Onesnažen zrak je razlog za eno od osmih smrti v Evropi vsako leto. Zato je za nas pomembno, da okrepimo zavedanje o tej težavi in da spodbudimo svoje navijače, svoje igralce, druge udeležence, medije, da je to nekaj, za kar moramo poskrbeti čim prej."

"Zelo je lepo. Ljubljana je zelo lepo mesto, Slovenija pa zelo lepa država. Sem Italijan in vedno se počutim dobro, ko smo tukaj, ker je to sosednja država in imate podobno mentaliteto kot na severovzhodu Italije. Ljudje so zelo odprti. Lepo je, počutim se kot doma," ob koncu delovnega obiska Slovenije pravi Uva, ki je v zadnjih tednih skrbel predvsem za okoljsko kampanjo.

Uva že pet let sodeluje s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom."Kot prvo, on je predsednik. In je vodja, močan vodja, ki obvladuje nogomet, ki izboljšuje nogomet na najboljši način. Je naravni vodja, kar je zelo pomembno za ljudi, ki delajo z njim. Ker čutijo, da je predan, da je z njimi, da bo vedno na tvoji strani in te potiskal naprej, da gledaš v prihodnost. To je pomembno. To je odlično sporočilo, ki nam ga večkrat daje," odgovarja 56-letni Italijan, ki je Čeferina spoznal tudi v drugačni, bolj osebni vlogi: "Je tudi odličen turistični vodič po Sloveniji. Odpeljal nas je na podeželje, kjer je res lepo."

Kaj pa Euro do 21 let v Sloveniji? Kako dobra je bila organizacija?"Vsi odzivi, ki prihajajo, so odlični. Organizacija je bila popolna. Sam sem si številne tekme ogledal prek televizijskega sprejemnika in ko so na tribunah gledalci, se seveda vzdušje spremeni tudi za ljudi, ki tekmo spremljajo po TV. Dokazali smo, da sta tudi Slovenija in Madžarska pripravljeni organizirati prihodnje dogodke."

Beseda je nanesla še na evropsko prvenstvo v članski kategoriji, ki se začne konec tedna. "Mislim, da je sedem ali osem ekip, ki bi lahko zmagale. Ker na evropskem prvenstvu je običajno vedno tudi kakšno presenečenje, sedem ekip pa je več ali manj na istem nivoju. Osebno ne vidim, kdo bi bil najboljši, mogoče Francija, ker so svetovni prvaki, zato jih je treba spoštovati. Vendar bo letošnji Euro precej drugačen, ker bomo igrali v 12 mestih v Evropi, ne le v eni državi. Morda so v prednosti ekipe, ki bodo igrale na domačem terenu in bodo imele podporo navijačev. Vendar na koncu mislim, da bo razburljivo. Seveda pa sem Italijan in upam, da bosta naša ekipa in Mancini, ki je bil moj nekdanji trener v Laziu in trener, ki sem ga pripeljal v italijansko nogometno zvezo, pokazala fantastično igro. Držim pesti. Vendar pa želim srečo vsem ostalim 23 ekipam," pogovor zaključuje eden izmed Uefinih direktorjev.