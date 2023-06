Čustveni Blaž Kramer premagal najtežje obdobje v karieri

Na velik oder skozi mala vrata

Blaž Kramer je nogometaš, ki se je na veliko sceno prebil dokaj potiho. Svojo kariero je začel v domačih Zrečah, iz katerih ga je pot vodila v celjski Šampion, kjer je prišel prvi klic tujine, saj se je mudil na nekaj preizkušnjah pri velikih evropskih klubih. Po povratku domov so mu priložnost na najvišjem nivoju slovenskega nogometa ponudili pri Aluminiju, od koder ga je pot vodila v Nemčijo k Wolfsburgu. Tam je igral za drugo ekipo, njegov soigralec je bil tudi nigerijski Superman Victor Oshimen, ki danes blesti pri Napoliju. Njegove tedanje predstave na to niso kazale: "Na treningu smo njegove žoge iskali na tribuni, deloval je smešen," pove Kramer, ki takoj opozori na dejstvo, kako malo potrebuje napadalec, da se mu kariera odpelje v drugo smer. Po času v Wolfsburgu ga je pot vodila na Letzigrund, kjer domuje Zürich. V Švici je blestel, osvojil tudi državni naslov in prišla je nagrada v obliki prestopa k enemu največjih klubov v vzhodni Evropi. Sledila je prava kalvarija.

Mislil sem, da bom obupal

Po prestopu in nekaj odigranih tekmah se je 27-letnemu slovenskemu reprezentantu pripetila poškodba pubične kosti in tu se začnejo težave: "Najprej sem dobil napačno diagnozo in bil napačno operiran." Iskal je pomoč na lastno pest, zaradi česar v klubu niso bili najbolj zadovoljni, na koncu so le našli skupen jezik, a poškodba se je vlekla osem mesecev, visokorasli in postavni športnik pa je bil psihično sesut: "Mislil sem, da bom obupal in končal z nogometom," pojasni, a hitro spomni na vse tiste, ki so mu stali ob strani. Žena in družina ter prijatelji so mu pomagali do vrnitve, dobil pa je tudi sina, ki mu predstavlja dodatno motivacijo. Pravi, da je Legia tako velik klub in da so njihovi navijači tako fantastični, da je to težko opisati z besedami. Govorila sva še o reprezentanci, katere del je že bil in si na spisek znova želi, ko bo dokazal, zakaj nosi dres poljskega giganta. Vsekakor govorimo o nogometašu, ki v sebi nosi izjemen potencial.