Ga bo izučilo? Dembeleju ena najvišjih kazni v zgodovini Barce

V nedeljo si je Ousmane Dembele privoščil še enega v že zares dolgi zbirki prestopkov v ekipi Barcelone, saj se je na treningu članskega moštva pojavil z dvourno zamudo. Dembele, ki je skupaj s soigralci dan prej blestel na mestnem derbiju z Espanyolom (4:0), zabil je tudi gol, je namesto ob 11. uri dopoldne v klubske prostore v neposredni bližini Espanyolovega stadiona prispel šele popoldne.

DEMBELE

Po informacijah dnevnika ASmu bodo v klubu naložili eno največjih kazni v svoji zgodovini, ki naj bi presegla 100.000 evrov, medtem ko se šušlja o celo dvakrat ali trikrat večjem znesku, ki pa seveda javno nikoli ne bo potrjen. Dembele je v zadnjih mesecih že večkrat poskrbel za slabo voljo trenerja Ernesta Valverdeja, ki ga zaradi najdaljše zamude na trening letos novembra kazensko ni uvrstil v kader za kasnejšo tekmo z Betisom (3:4).

Valverde: Začela se je serija Dembele

Vse od tedaj naj bi Francoz popravil svoje obnašanje oziroma spoštovanje pravil, o njegovi tokratni zamudi pa klubski viri pravijo, da je bil "zelo, zelo jezen", ker naj bi se mu zgolj primerila napaka. Dobro razpoloženi so bili na zadnjem ponedeljkovem treningu tudi njegovi soigralci, ki so ga sprejeli z zvrhano mero dobre volje in seveda zbadanja. Po informacijah v španskih medijih je tokrat na trening prišel kar uro prezgodaj. Kapetana Sergio Busquets in Gerard Piquesta bila bojda med najdejavnejšimi, kot tudi Jordi Alba, vsi so mu pod nos vrgli opazko, da pač "ne sme spati tako dolgo", še poroča AS.

PREDTEKMO

"Začela se je serija Dembele. Nikakršnega občutka nisem dobil. Zgodilo se je nekaj, kar bomo rešili interno. Ne gre za nekaj novega in zadevo bomo poskušali razrešiti. Ima talent in želimo mu pomagati,"je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedal Valverde, ki je 21-letnega francoskega reprezentanta sicer uvrstil v kader za tekmo s Tottenhamom. Znotraj kluba naj bi se še kako dobro zavedali, da kljub napakam izven zelenic na zelenici Dembele pokaže dovolj, in da bi bila Barca zaradi morebitne kazenske selitve na tribuno brez njega veliko šibkejša.

