Gabi, nekdanji kapetan Atletica, zapušča Katar ‒ se bo vrnil v Madrid?

Španski vezist Gabi Fernandez je potrdil, da od 30. junija naprej ne bo več član katarskega prvaka Al-Sada, kjer je združil moči s trenerjem in legendo Barcelone Xavijem Hernandezom. 36-letni Gabi, ki je med navijači Atletica užival podoben status kot v Kataloniji Xavi, sicer uradno še ni zaključil svoje igralske kariere, a vedno bolj se zdi, da se pripravlja ravno na to ‒ sledila naj bi upokojitev in povratek k Atleticu v vlogi pomočnika glavnega trenerja Diega Simeoneja.

"Dobro jutro! Želel sem sporočiti, da od 30. junija ne bom več član Al-Sada. Želel sem se zahvaliti vsem zaposlenim, soigralcem, trenerskemu štabu in vsem navijačem za to, ker so v teh 2 letih tako lepo ravnali z mano, v tem času pa so postali moja družina. Želim vam vse najboljše v prihodnje, pogrešal vas bom! Gabi,"je prek svojega profila na Instagramu sporočil izkušeni nogometaš, ki v karieri ni odigral nobene tekme za špansko člansko reprezentanco.