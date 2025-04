'Arsenal si zasluži osvojiti Ligo prvakov, je eden največjih klubov na svetu'

Prišel je dan prvih polfinalnih obračunov Lige prvakov. Danes bosta v Londonu v ospredje stopila Arsenal in PSG. Za Londončane bo to šele tretji polfinale v zgodovini kluba, a mladi nogometaši Arsenala zatrjujejo, da so pripravljeni na veliki izziv. Gabriel Martinelli je kljub 23 letom starosti član kluba že šest let in zagotavlja, da bo za zmago storil vse, kar je v njegovi moči. Prenos na Kanalu A in VOYO se začne ob 20.30.

Arsenal - PSG FOTO: 24ur.com icon-expand

"To je edinstvena življenjska priložnost. Odlična tekma bo. Vsi, ki imajo radi nogomet, bi radi igrali na takih tekmah. Mi zdaj imamo to priložnost, zato bomo uživali v tem trenutku. Pripravljeni smo in želimo zmagati. Klub nikoli ni osvojil tega tekmovanja. Zasluži si ga, saj je eden od največjih klubov na svetu. Verjamemo, da nam bo uspelo," se pomembnosti večernega obračuna dobro zaveda Gabriel Martinelli. Martinelli je v Arsenal prestopil leta 2019 iz brazilske druge lige. Pred tem je v dresu članskega moštva Ituana zaigral na zgolj 17 tekmah, v dresu Arsenala pa je zbral že 219 nastopov in zabil 50 golov. Trener Mikel Arteta mu brezpogojno zaupa, saj se zaveda, da Brazilec ne zagotavlja zgolj zadetkov in atraktivnih akcij, ampak predvsem disciplino in vestno izpolnjevanje njegovih navodil. "Poskušamo zabiti čim več golov in pripravljati priložnosti za soigralce. Kljub temu pa sem pripravljen preteči 15 kilometrov, če to pomeni, da bomo zmagali s 3 : 0, tudi če jaz nisem zabil gola. Če osvojimo Ligo prvakov, bom najsrečnejši človek na svetu," je svoj način razmišljanja na zelenici opisal Martinelli.

Bukayo Saka in Gabriel Martinelli FOTO: AP icon-expand

Z njegovim napredkom je rastel tudi Arsenal, ki se je končno pobral po sušnih letih po odhodu legendarnega trenerja Arsena Wengerja. "Od trenutka, ko sem začel igrati nogomet pri petih, šestih letih starosti, sem sanjal o tem, da bom igral v Ligi prvakov in nastopal v polfinalu. Zaslužimo si biti tu. Trudim se dati vse od sebe in napredovati, biti čim boljši. Ko sem prišel v klub, smo nastopali v Ligi Evropa, zdaj pa smo v polfinalu Lige prvakov. Zelo ponosen sem na moštvo in klub. Ta klub si zasluži nastopati v Ligi prvakov in jo osvojiti. Ponosen sem tudi nase, saj sem prišel sem, ko sem bil 18-letni fant. Za mano je izjemna pot," se svojega položaja zelo dobro zaveda Martinelli. Moška ekipa Arsenala se bori za nastop v velikem finalu Lige prvakov, ženska ekipa pa se je po preobratu in zmagi s 4 : 1 na povratnem obračunu polfinala uspela uvrstiti v finale ženske Lige prvakov. "Njihove tekme si nisem uspel ogledati, sem pa videl vse gole. Zelo ponosni smo na punce in zdaj bomo mi poskušali storiti enako," je optimistično dejal brazilski reprezentant.

Njegova pogodba se izteče čez dve leti, enako velja za 23-letnega prvega zvezdnika moštva Bukaya Sako in 24-letnega branilca Williama Salibo. Jedro ekipe je kljub bogatim izkušnjam še vedno zelo mlado in Martinelli upa, da bodo še dolgo igrali skupaj. "Tu sem zelo srečen. Tukaj sem doma. Rad imam klub in rad bi ostal tu. Klub mi je dal veliko. Ne zgolj na zelenicah, ampak tudi zunaj njih. Zelo sem napredoval. Klub mi je nudil izjemno podporo," je o podpisu nove pogodbe dejal mladenič iz Guarulhosa.

Z Bukayem Sako sta svojo pot v članskem moštvu Arsenala začela istočasno, šest let pozneje pa sta pod vodstvom Artete zacvetela v ključna igralca. "Izjemno ga je imeti poleg sebe, on je moj brat. Rad ga imam. Po mojem mnenju je eden najboljših igralcev na svetu. Lahko smo srečni, da ga imamo. Skupaj sva preživela marsikaj v tem klubu in mislim, da si zasluživa vse, kar se trenutno dogaja. Zasluživa si osvojiti nekaj velikega s tem klubom," je o svoji povezavi s Sako dejal Martinelli.