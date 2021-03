Gajser po več kot 10 letih vzel slovo: Hvala za vse čudovite trenutke

"Hvala klubu za dolgoletno sodelovanje in vse čudovite trenutke. Slovesa nikdar niso prijetna,"je za klubsko spletno stran povedal Saša Gajser, ki se umika ob prihodu novega štaba, ki mu bo kot glavni trener poveljeval Simon Rožman. Gajser je predstavljal morda še najvidnejšo "vez" Maribora z nekdanjim športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem, ki je skupaj z glavnim trenerjem Darkom Milaničem in Gajserjem v vlogi pomočnika spisala najslavnejša poglavja v zgodovini štajerskega ponosa.

"Ker gre za dolgo skupno obdobje, so prisotna tudi čustva, posebni občutki. Ostaja ogromno nepozabnih spominov, trofej, zmag in dragocenih delovnih izkušenj. To so bila moja najlepša športna leta, zato bi ob tej priložnosti posebno zahvalo namenil tudi vsem navijačem, Violam, ki so bili, so in bodo s svojo podporo pomemben, sestavni del vijol’čnega mozaika. Kluba nikdar ne morem zapustiti, fizično ne bom prisoten, bom pa ostal v vlogi navijača. Najprej si bom vzel čas za počitek, za družino, potem pa se bom v prihodnjem obdobju usmeril k nadaljnjemu izpopolnjevanju in poiskal nove nogometne izzive,"je dodal Gajser.

Šuler: Takšne poteze niso lahke

Športni direktor Marko Šulerje zatrdil, da je bila želja po slovesu v prvi vrsti Gajserjeva, dodal pa je tudi, da bodo vrata Ljudskega vrta zanj vedno odprta. Kot razlog, da ga niso ustoličili za glavnega trenerja, je sicer nedavno navedel težave z njegovo licenco.

"Ob pobudi in želji, izraženi z njegove strani, Saša Gajser zaključuje dolgoletno zgledno ter nadvse uspešno sodelovanje z NK Maribor. Saša se je odločil, da se povsem umakne iz delovanja kluba. Takšne poteze niso lahke, odločitev spoštujemo in razumemo. V takšni situaciji samo veliki gospodje lahko sprejmejo takšno odločitev, kar v športu ni vedno pogost pojav. Pri NK Maribor se mu vsi v klubu, glede na prehojeno skupno pot in vse, kar smo prestali skupaj, iskreno zahvaljujemo za prispevek. Zaradi tega bo imel Saša Gajser posebno mesto v klubu, vrata mu bodo vedno odprta, na nadaljnji, nedvomno obetavni trenerski poti pa mu želimo obilo športnih uspehov,"je dejal Šuler.

Skrbno analiziral tekmece

Kot nogometaš je Gajser zbral 22 tekem v dresu Maribora, ki mu je pomagal do prve pokalne lovorike po osamosvojitvi leta 1992, ko je z enajstmetrovko tudi zatresel mrežo Olimpije v velikem finalu. V Ljudski vrt se je vrnil januarja 2010, kjer je sprva opravljal trenersko funkcijo v nogometni šoli (U13 in U10), v sezoni 2011/12 pa se je preselil k članom. Vlogo pomočnika je prevzel 24. avgusta 2011, po poročanju spletne strani kluba pa je opravljal tudi "pomembne naloge pri skavtiranju naslednjih nasprotnikov". Od štajerske klopi se je poslovil kot vršilec dolžnosti glavnega trenerja, potem ko je moral svoje mesto zapustiti Mauro Camoranesi.

"Saša, hvala za vijol’čne trenutke in srečno na nadaljnji poti!" so še zapisali pri NK Maribor.