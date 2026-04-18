Gajser v Pietramurati peti na kvalifikacijah

Tim Gajser je prejšnji teden v Švici osvojil osmo mesto, boljšo uvrstitev je zapravil s tremi padci. Pietramurata v Trentinu je eno njegovih najljubših prizorišč, kjer se vedno zbere tudi veliko slovenskih ljubiteljev tega športa.
V kvalifikacijah je bil danes Gajser peti, poleg Lucasa Coenena, ki je najbolje začel novo sezono in je zmagal tudi v Švici, pa so bili pred njim še Francoz Tom Vialle, Italijan Andrea Adamo in Nizozemec Kay de Wolf.
Coenen se je z današnjo kvalifikacijsko zmago in desetimi točkami še bolj utrdil na vrhu seštevka sezone; zdaj ima 202 točki. Drugi je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je bil danes šele deveti in dobil le dve novi točki, s 180. Gajser je ostal peti in ima 155 točk, Pancar, ki na petih dirkah v kvalifikacijah še ni prišel do deseterice in točk, pa je s 34 točkami s prejšnjih dirk na 18. mestu.
V kvalifikacijah razreda MX2 je nastopil Jaka Peklaj in končal na 29. mestu, zmagal je Belgijec Sacha Coenen.
