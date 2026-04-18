Gajser v Pietramurati peti na kvalifikacijah

Tim Gajser je prejšnji teden v Švici osvojil osmo mesto, boljšo uvrstitev je zapravil s tremi padci. Pietramurata v Trentinu je eno njegovih najljubših prizorišč, kjer se vedno zbere tudi veliko slovenskih ljubiteljev tega športa.

V kvalifikacijah je bil danes Gajser peti, poleg Lucasa Coenena, ki je najbolje začel novo sezono in je zmagal tudi v Švici, pa so bili pred njim še Francoz Tom Vialle, Italijan Andrea Adamo in Nizozemec Kay de Wolf.