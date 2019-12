Galaktiki vrgli lovke na 17-letno Rennesovo senzacijo

"V Angoli rojen Eduardo Camavinga je za svojo starost izjemno zrel. Igra na poziciji osrednjega vezista, kjer je nujno, da zna nogometaš nase prevzeti odgovornost. Odlikuje ga tudi izjemna leva noga,"so zapisali pri francoskem L’Equipu. 17-letnik je letos prišel do francoskega državljanstva, v tej sezoni pa je z 21 tekmami v vseh tekmovanjih eden glavnih razlogov za odlične predstave Rennesa, ki je trenutno četrti v Ligue 1. Po poročanju priznanega francoskega časnika so se v zadnjem času zanj ogreli pri Real Madridu, že pred tem pa so zanimanje pokazali nekateri otoški klubi.

Pri Rennesu naj bi si Camavinga želeli čim dlje zadržati, zato klubski predsednik Olivier Letang zanj zahteva okroglih 100 milijonov evrov, kar je za 17-letnika nedvomno vrtoglava vsota. Kljub temu si ga na Santiago Bernabeuu zelo želijo, saj je kljub rosnim letom pokazal veliko mero talenta in nepričakovano mero zrelosti. Doslej je najbolj blestel prav na najpomembnejših tekmah – proti PSG-ju je bil izglasovan celo za nogometaša srečanja, izkazal pa se je tudi proti Lyonu in Marseillu.

Rennesova akademija tako znova potrjuje naziv prave valilnice talentov. V zadnjem času so v glavnem mestu Bretanje dozorevali Barcelonin Ousmanne Dembele, Watfordov Abdoulaye Doucoure in Alžirec Brahimi, ki je še lani branil barve Porta. Tudi večkratni francoski reprezentant Yoann Gourcuff je svoje prve korake v članskem nogometu pred dobrim desetletjem storil prav v rdeče-črnih barvah.