Galaktiki že 392 dni čakajo na Hazardov gol

Precej dolga doba, ki so jo izračunali pri časniku Marca. Eden Hazardje zadnji gol za galaktike dosegel 5. oktobra 2019, ko je Real gostil Granado, od takrat je preteklo dobro leto dni (natančno 392 dni). To je bilo sicer v nekih drugih (nogometnih) časih, lahko zapišemo, ko so bili na stadionih še gledalci. Sicer Belgijec ni ravno najbolj slovel zaradi doseganja golov, vseeno pa je njegov učinek slab, en gol na 23 odigranih tekmah (pa tudi sedem podaj), ali kot kaže izračun, 0.04 odstotka na tekmo.

Real je kar drago plačal prestop Hazarda iz Stamford Bridgea, Chelsea je dobil 115 milijonov evrov odškodnine, Lille pa 35 milijonov, nogometaševa plača pri Realu pa naj bi bila približno 440 tisoč evrov na teden. Malo tekem je Belgijec odigral v belem dresu, odkar je prestopil iz Chelseaja junija 2019.

Poškodbe (predvsem težave z desnim gležnjem) so ga za precej časa oddaljile od igrišč. Po novem daljšem igralnem premoru se je vrnil na igrišče na zadnji tekmi Lige prvakov, ko je proti Borussii iz Mönchengladbacha (2:2) odigral 20 minut. V karieri je, kot piše Marca, za Lille dosegel 50 golov na skoraj 200 tekmah, pri Chelseaju 110 na 352 tekmah in v dresu belgijske reprezentance 32 na 106 tekmah. Kot kaže je nared za igro in galaktiki, na čelu s trenerjem Zinedinom Zidanom veliko pričakujejo od njega.