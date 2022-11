Galaktiki znova na zmagovalnih tirnicah tudi v domačem prvenstvu

Nogometaši madridskega Reala so prekinili niz dveh zaporednih tekem brez zmage v domačem prvenstvu. V 14. krogu so z 2:1 ugnali Cadiz. Zadela sta Eder Militao in Toni Kroos. Madridčani so se na vrhu lestvice približali vodilni Barceloni na dve točki.

icon-expand Toni Kroos proslavlja gol proti Cadizu. FOTO: AP Potem ko so zadnji oktobrski konec tedna na domačem stadionu le remizirali z Girono (1:1), nato pa v ponedeljek izgubili na mestnem derbiju z Rayo Vallecanom (2:3), so nogometaši Reala v španskem prvenstvu znova okusili slast zmage. Na zadnji tekmi 14. kroga so bili po golih Ederja Militaa v prvem polčasu in Tonija Kroosa v drugem boljši od Cadiza, ki ostaja na predzadnjem mestu. Madridčani so se po novih treh točkah znova približali Barceloni, ki je v torek po pravem trilerju slavila na gostovanju pri Osasuni, potem ko je večino tekme odigrala z igralcem manj, saj je bil že v prvem polčasu izključen Robert Lewandowski. Edini gol je v izdihljajih tekme z glavo dosegel Raphinha. Če bi se špansko prvenstvo končalo po 14 krogih, bi si Ligo prvakov zagotovila še baskovska predstavnika Real Sociedad in Athletic Bilbao, ki ima na četrtem mestu prav toliko točk kot Atletico Madrid Jana Oblaka in Betis. Zelo blizu je tudi že omenjena Osasuna, ki je proti Barci zapravila veliko priložnost, z morebitno zmago bi se namreč točkovno izenačila s tretjim Real Sociedadom, tako pa ostaja na sedmem mestu.