Casemiro popeljal galaktike do zmage

Trener Reala Zinedine Zidane je naredil nekaj menjav v postavi glede na zadnjo preizkušnjo, finalno tekmo španskega superpokala. Militao, Marcelo, Vazquez in Rodrigo so dobili mesto v moštvu, Isco in Mendy sta bila na klopi, Sergio Ramosje poškodovan, kaznovan pa Federico Valverde. Francoski trener se je odločil za naslednjo enajsterico: Thibaut Courtois, Daniel Carvajal, Raphael Varane, Eder Militao, Marcelo, Luka Modrić, Casemiro, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Luka Jović, Rodrygo.

V prvem polčasu je Sevilla dosegla gol v 30. minuti, uspešen je bil Luuk de Jong, a ga je glavni sodnik razveljavil zaradi prekrška Seville. Prvi polčas se je končal brez golov, v drugem pa so se prvi na semafor "vpisali" gostitelji, uspešen je bil Casemiro v 57. minuti. A vodstvo ni trajalo dolgo, v drugo je bil nato le uspešen de Jong v 64. minuti, tokrat je gol obveljal, izid je bil izenačen. A le pet minut zatem je znova "udaril" Casemiro za vodstvo z 2:1 in zmago Reala.

Madridski klub se je z zmago samostojno zavihtel na prvo mesto ligaške lestvice, ima tri točke prednosti pred Barcelono, ki bo tekmo odigrala v nedeljo.

Izid:

Real Madrid - Sevilla 2:1 (0:0)

