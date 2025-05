Galatasaray 25. turški prvak

Galatasaray, ki si je zagotovil igranje v ligaškem delu Lige prvakov, je vodstvo na lestvici prevzel v tretjem krogu, eden glavnih igralcev na poti k novemu naslovu pa je bil nigerijski napadalec Victor Osimhen, ki je od začetka septembra dosegel 25 golov v domači ligi. Turški klub si ga je do konca sezone izposodil od Napolija in nima pravice odkupa.

Drugo mesto bo osvojil Fenerbahče, ki je kljub temu, da ga vodi sloviti Portugalec Jose Mourinho, že enajst let brez naslova, kar je najdaljša suša v zgodovini kluba. Fener, ki zaostaja za osem točk, bo igral v kvalifikacijah Lige prvakov.

Tretje, četrto in peto mesto vodijo v kvalifikacije evropske in konferenčne lige, ta bodo zasedli Samsunspor, Bešiktaš in Basaksehir.

V turški superligi igrajo tudi štirje Slovenci, Andraž Šporar in Jure Balkovec za Alanyaspor, David Tijanić (z devetimi asistencami tretji podajalec lige) za Göztepe, Blaž Kramer, ki je doslej dosegel devet golov, pa za Konyaspor.

Predvsem Alanyaspor še ni povsem varen pred izpadom v drugo ligo, kamor vodijo zadnja štiri mesta v 19-članski ligi. Za zdaj sta zagotovo izpadla Hatayspor in Adana Demirspor.