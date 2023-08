'Bil je spektakel v Stožicah, hvala navijačem', 'ponosni smo na igralce'

Razlika v kakovosti moštev na zelenici Stožic je bila izrazita in vsakršne sanje o preobratu v Istanbulu so izjemno blede, če ne celo nemogoče. Ne zgolj zaradi zaostanka, ampak predvsem zato, ker je jasno, da ljubljanski nogometaši preprosto niso kos veliko bolj slavnim nasprotnikom. "To je za nas zelo pomembna zmaga. Nismo še popolno moštvo, ker veliko igralcev niti ni prišlo z nami v Ljubljano in ta tekma je pokazala, da iz dneva v dan napredujemo. V Istanbulu bomo še močnejše moštvo z igralci, ki se nam bodo znova pridružili," je Ljubljančanom pred povratno tekmo "zagrozil" trener Galatasaraya Okan Buruk .

Tekma v polnih Stožicah pred izjemno razpoloženimi domačimi navijači je sprva obetala, a zadetek Kerema Akturkogluja je že v sedmi minuti šokiral ljubitelje nogometa na tribunah in igralce na igrišču. Kljub prebliskom borbenih domačih nogometašev pa sta sledila še zadetka Driesa Mertensa in Halila Dervisogluja .

Razlike v kakovosti se dobro zaveda tudi trener Olimpije Joao Henriques : "Oni so navajeni na take tekme. Če se ne motim so v skupinskem delu Lige prvakov igrali že šestnajstkrat. Igralci so navajeni igrati v takem okolju. So moštvo, ki je čakalo na naše napake, ker ve kaj storiti v takih trenutkih."

Nogomet je šport trenutkov in odločitev, zagotovo pa je najbolj ključen trenutek na tej tekmi bila milo rečeno sporna odločitev glavnega sodnika Andreasa Ekberga v 20. minuti. Izniči je potencialno izenačujoč zadetek nogometaša Olimpije Admira Bristrića. Bosanski napadalec naj bi storil prekršek nad gostujočim branilcem Victorjem Nelssonom. "Po našem mnenju je to bila normalna situacija in gol je bil 'čist'. To je bil zelo pomemben trenutek na tekmi. Če bi izenačili, bi motivacija moštva še zrasla. Bilo bi zelo drugače. Kljub temu so igralci pred drugim polčasom bili optimistični," je o sporni odločitvi sodnika dejal Henriques. Marcel Ratnik se je s svojim trenerjem strinjal: "Odločitev sodnika nas je mogoče malo 'zabila', ker mislim, da smo v tistem trenutku mi imeli pobudo na igrišču. Če bi gol obveljal, bi lahko dosegli še kakšnega, saj so oni v tistem trenutku bili malo v krču."

"To je zelo dobra priložnost, da zrastemo kot moštvo in klub. Vemo, da je na domačih tleh Olimpija veliko moštvo, ki se bori za prvenstvo. V Evropi pa je vse novo za vse vpletene v klubu. Moramo napredovati korak za korakom. Ne smemo zdaj misliti, da je vse narobe, tako kot prej ni bilo vse popolno. Rastemo in igralci morajo začutiti tako okolje. Odšli bomo tja (v Istanbul) in mogoče bo stadion poln s 50.000 navijači. Igralci morajo to začutiti, saj bodo tako v prihodnosti napredovali," je o povratni tekmi dejal Henriques. Še pred Istanbulom pa se bo Olimpija v Prvi ligi pomerila z Domžalami.