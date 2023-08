Olimpija lahko sanja: Poln stadion je dobra novica za vsakega igralca

Po zmagi proti Ludogorecu v drugem krogu kvalifikacij so se aktualni slovenski prvaki znova znašli v položaju kjer stavnice njihove nasprotnike vidijo v položaju izrazitega favorita. Galatasaray pa kljub ogromni razliki v finančnih zmožnostih ni nepremagljiv. Novo presenečenje v Ljubljani bi bilo odlična popotnica pred povratno tekmo v Turčiji in mogoče celo uvrstitvijo v playoff za veliko Ligo prvakov.

"Poln stadion je vedno dobra novica za vsakega igralca in trenerja. Seveda si Olimpija in Ljubljana zaslužita poln stadion. Pričakujem zelo tesno tekmo. Gre za Ligo prvakov in vsem želimo pokazati, da si zaslužimo biti tu. Pripravljeni smo se boriti z Galatasarayjem za uvrstitev v to tekmovanje," je pred prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov optimističen trener Olimpije Joao Henriques.

Turški prvaki so pred novo sezono v svoje moštvo pripeljali številna odmevna imena. Iz PSG-ja je prispel Mauro Icardi, iz Leipziga nekdanji igralec Manchester Cityja Angelino. Tu so še nekdanji igralec Marseilla in Villareala Cedric Bakambu, Bayerja iz Leverkusna Kerem Demirbay in najbolj odmeven turški prestop v tem poletju Wilfried Zaha, ki je prispel iz Crystal Palaca.

Omenjeni igralci so se pridružili Nicolu Zaniolu (trenutno poškodovan), Lucasu Torreiri, Driesu Mertensu in Yusufu Demirju. Skratka, Olimpijo čaka izjemno zahtevna naloga. "Galatasaray je v svoji zgodovini že osvajal mednarodna tekmovanja (pokal UEFA leta 2000) in posledično vemo, da so super favoriti. Na igrišču pa je popolnoma drugače. Nobene tekme se ne izgubi ali zmaga že pred začetkom. Soočili se bomo z moštvom z izjemnimi posamezniki. So turški prvaki in so zelo dobro moštvo z dobrim trenerjem. V tem tekmovanju imajo veliko izkušenj. A tudi mi imamo dobre posameznike in trdo smo delali, da smo zgradili dobro moštvo. Tudi mi smo super motivirani. Ne želimo se ustaviti v tretjem krogu," je samozavesten portugalski strateg na klopi Olimpije.