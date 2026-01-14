Gallagher razočaral navijače Chelseaja in okrepil velikega rivala

Tottenham je za angleškega vezista odštel 40 milijonov evrov, pogodba pa naj bi veljala do leta 2031. Gallagher, ki je otrok Chelseaja, iz katerega je tudi prestopil v Madrid, je imel ponudbe še nekaterih angleških klubov, med drugimi se je zanj zanimala tudi Aston Villa.

Anglež v zadnjem času pri Atleticu ni dobival veliko priložnosti za igro, zato si je prizadeval za vrnitev na Otok, saj si želi izboriti mesto v reprezentanci za svetovno prvenstvo.