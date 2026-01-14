Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Gallagher razočaral navijače Chelseaja in okrepil velikega rivala

London, 14. 01. 2026 18.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Connor Gallagher

Conor Gallagher, angleški nogometaš, se iz Španije vrača v London. Madridski Atletico slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka bo zamenjal za Tottenham, s katerim je podpisal dolgoročno pogodbo.

Tottenham je za angleškega vezista odštel 40 milijonov evrov, pogodba pa naj bi veljala do leta 2031. Gallagher, ki je otrok Chelseaja, iz katerega je tudi prestopil v Madrid, je imel ponudbe še nekaterih angleških klubov, med drugimi se je zanj zanimala tudi Aston Villa.

Anglež v zadnjem času pri Atleticu ni dobival veliko priložnosti za igro, zato si je prizadeval za vrnitev na Otok, saj si želi izboriti mesto v reprezentanci za svetovno prvenstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vse se je odvijalo hitro, a bilo je sila enostavno. Želel sem si v Tottenham, na srečo si je tudi on želel mene, vesel sem, da bom zaigral zanj," je dejal 25-letnik, ki ima na svojem računu že tudi 21 nastopov za angleško vrsto.

"Conor je vrhunski vezist. Še vedno je mlad, zato ima veliko prostora za izboljšave, ima pa že ogromno izkušenj. Bil je tudi kapetan ekip, zato bo v našo garderobo prinesel zrelost in pozitiven značaj, medtem ko nas bodo njegova tekaška moč, sposobnost pritiska in oko za gol okrepila na ključnem delu igrišča," pa je z okrepitvijo zadovoljen trener Tottenhama Thomas Frank.

Gallagher tottenham atletico madrid nogomet

Veliki up slovenskega nogometa se seli k nemškemu drugoligašu

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
zadovoljna
Portal
V bazenu se nista mogla upreti strastem
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Uganete, kdo je na fotografiji?
Uganete, kdo je na fotografiji?
vizita
Portal
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Colleen Hoover razkrila, da ima raka
Colleen Hoover razkrila, da ima raka
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
cekin
Portal
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
moskisvet
Portal
Koga ljubi novi trener Real Madrida?
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Ob pogledu nanjo vam bo postalo vroče
Ob pogledu nanjo vam bo postalo vroče
Ali mraz povzroča prehlad?
Ali mraz povzroča prehlad?
dominvrt
Portal
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitro kosilo iz ene ponve
Hitro kosilo iz ene ponve
Vitaminski napitek za odpornost
Vitaminski napitek za odpornost
voyo
Portal
Igra z ognjem
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450