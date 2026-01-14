Gallagher razočaral navijače Chelseaja in okrepil velikega rivala

Tottenham je za angleškega vezista odštel 40 milijonov evrov, pogodba pa naj bi veljala do leta 2031. Gallagher, ki je otrok Chelseaja, iz katerega je tudi prestopil v Madrid, je imel ponudbe še nekaterih angleških klubov, med drugimi se je zanj zanimala tudi Aston Villa.
Anglež v zadnjem času pri Atleticu ni dobival veliko priložnosti za igro, zato si je prizadeval za vrnitev na Otok, saj si želi izboriti mesto v reprezentanci za svetovno prvenstvo.
"Vse se je odvijalo hitro, a bilo je sila enostavno. Želel sem si v Tottenham, na srečo si je tudi on želel mene, vesel sem, da bom zaigral zanj," je dejal 25-letnik, ki ima na svojem računu že tudi 21 nastopov za angleško vrsto.
"Conor je vrhunski vezist. Še vedno je mlad, zato ima veliko prostora za izboljšave, ima pa že ogromno izkušenj. Bil je tudi kapetan ekip, zato bo v našo garderobo prinesel zrelost in pozitiven značaj, medtem ko nas bodo njegova tekaška moč, sposobnost pritiska in oko za gol okrepila na ključnem delu igrišča," pa je z okrepitvijo zadovoljen trener Tottenhama Thomas Frank.
