Galtier: Icardi lahko zapusti klub

Vseeno pa si Christophe Galtier želi, da njegovi šefi ekipi dodajo še enega kakovostnega napadalca. "V stalnem stiku sem z vodstvom kluba. Radi bi pripeljali še enega napadalca, a to ne sme biti kdor koli. Ne smemo delati napak, potrebujemo nekoga, ki bo ekipi res v pomoč. Sicer že imamo vrhunske napadalce, a sezona je dolga, vmes je tudi svetovno prvenstvo, zato želim razširiti svoj kader," je svojo željo predstavil Galtier, ki pa po drugi strani trdi, da s preveč igralci ne želi delati, zato ne računa več na Maura Icardija in Arnauda Kalimuendoja , poroča AFP.

Poleg Icardija in Kalimuendoja naj bi bil na izhodnih vratih pariškega velikana tudi nemški reprezentant Thilo Kehrer, za katerega se zanimata West Ham United in Sevilla, ter trenutno drugi vratar moštva Keylor Navas. 35-letni Kostaričan s svojim statusom pri PSG-ju ni zadovoljen in si v želji po igranju na letošnjem svetovnem prvenstvu želi več igralnega časa. "Spoštujemo Navasa, ki noče biti drugi vratar kluba, kar je normalno. Rekli so mi, da se zdaj zanimajo klubi ... bomo videli," je o nekdanjem čuvaju mreže Real Madrida povedal Galtier. Zanj naj bi se najbolj konkretno zanimal italijanski Napoli.