Lille prekinil prevlado PSG, trener prvakov pa je na robu slovesa

Trener PSG Mauricio Pochettino je dejal, da je "žalosten" in "resnično razočaran", potem ko je z branilci naslova precej klavrno sezono sklenil z zmago v Brestu (2:0). Pochettino je posle v Parizu seveda prevzel sredi sezone, natančneje januarja, ko je PSG odpustil nemškega stratega Thomasa Tuchla. Donedavni francoski prvaki so sicer v tej sezoni odigrlai neverjetnih 57 tekem. "Mislim, da je pomembno vse skupaj postaviti v kontekst in pogledati, kaj se je zgodilo januarja," je Pochettina citirala spletna stran televizije beIN SPORTS. "Prišli smo in nismo imeli časa za delo, a res so nas dobro sprejeli tako klub kot igralci. Igrali smo na vsake tri dni in prišli do polfinala Lige prvakov, potem ko smo premagali Bayern in Barcelono. Osvojili smo superpokal in francoski pokal, kar je bilo pomembno za ekipo. A Paris Saint-Germain bo vedno razočaran, ko konča kot drugi. Moramo uporabiti to izkušnjo za prihodnost kluba in seveda za spremembe. Pomembno za klub je, da se izboljša, verjamemo pa, da se lahko izboljšamo. Trdo bomo delali, da bi se to zgodilo."

"Doge" so osvojile peti naslov v klubski zgodovini, nazadnje leta 2011, ko je bil prvi zvezdnik Lilla še belgijski napadalni vezist Eden Hazard. Tri prejšnje uspehe so rdeči zabeležili v letih 1933, 1946 in 1954, vladavino Parižanov pa je v zadnjih devetih letih uspelo prekiniti le še AS Monacu, ki je s Kylianom Mbappejem v svojih vrstah slavil v sezoni 2016/17. Kljub četrtemu mestu v sezoni 2018/19 in drugemu v sezoni 2019/20 ekipe trenerja Christopha Galtierja stavnice niso uvrščale med favorite, a so na prvem mestu rdeči preživeli kar 18 od 37 krogov, PSG pa je bil na vrhu zgolj devet krogov.

"To je izvrstna predstava. Neverjetno je," je dejal Galtier, ki je klub prevzel leta 2017, ko so mu napovedovali bitko za obstanek. Najverjetneje bo po uspehu kariere tudi zapustil klub. "To je bil dolg, naporen dan, bili smo pod velikim pritiskom in premagati PSG na zadnji dan je izjemno. Čestitke gredo igralcem. Ta ekipa je zbirala točke proti tekmecem za naslov. Ne morem pozabiti, da so premagali PSG v gosteh, potem ko so izgubili proti Nimesu doma. Rad imam to ekipo. Rad imam te igralce," je bil čustven Galtier, nekdanji branilec (med drugim) Marseilla, Lilla, Toulousa in Angersa, ki je pred prihodom v karieri vodil le še Saint-Etienne, in sicer kar osem let.

Boljša obramba od Bayerna, Interja in Man. Cityja

Med sezono je sicer klub preživel več pretresov, zamenjala sta se lastnik in predsednik, svoj položaj pa je zapustil športni direktor Luis Campos. Kot je dejal že Galtier, je Lille pridno nabiral točke proti najresnejšim konkurentom, PSG, Lyonu in Monacu, saj je na teh tekmah ostal neporažen, beležil pa je tudi najboljši izkupiček na gostujočih tekmah (43 točk). Galtier z varovanci v tej sezoni ni nastopal v Ligi prvakov, v šestnajstini finala Lige Evropa pa so se Francozi poslovili po dveh porazih proti Ajaxu (1:2 in 1:2). V prvenstvu so prejeli vsega 22 golov, kar je manj od državnih prvakov Anglije (Manchester City), Italije (Inter) in Nemčije (Bayern).

Med najboljšimi posamezniki sezone po ocenah ESPNvelja izpostaviti vratarja Mika Maignana, branilski par Jose Fonte-Sven Botman pa je bil najboljši v državi. Na sredini igrišča je moštvo poveljeval kapetan Benjamin Andre, ki je znal usmeriti mlada upa Boubakaryja Soumareja in Renata Sanchesa, ki je po neuspešni epizodi pri Bayernu spet začel spominjati na enega največjih portugalskih talentov. Seveda ne moremo niti mimo turškega napadalca Buraka Yilmaza, ki je s ključnimi goli (šest na zadnjih petih tekmah) prevesil tehtnico na stran Lilla. Pri 35 letih je Yilmaz celo prvič v karieri zaigral v tujini in zablestel na celi črti, morda mu uspe osvojiti celo nagrado za najboljšega posameznika sezone.

Rudi Garcia potrdil odhod iz Lyona

Trener Lyona Rudi Garciaje sinoči po zadnjem krogu prvenstva potrdil, da zapušča klub. Olympique Lyon je sezono končal s porazom proti Nici (2:3) in na četrtem mestu državnega prvenstva, medtem ko je ekipa merila na Ligo prvakov. Še lani je sicer igrala v polfinalu zaključnega turnirja v Lizboni.

"Klub sem si želel zapustiti tako, da bi igral v Ligi prvakov. A temu ni tako," je na novinarski konferenci povedal Garcia. "Vedno smo govorili, da se bomo o tem pogovorili po zadnjem dnevu. Seveda mene naslednjo sezono ne bo," je nadaljeval Garcia, ki je trenersko funkcijo prevzel oktobra 2019.

"V ponedeljek me čaka sestanek s predsednikom, vendar sem se že pred časom odločil, da ne bom nadaljeval," je po zadnji tekmi sezone za francosko tiskovno agencijo AFP še dejal Garcia.