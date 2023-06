Galtier: Tekma s Clermontom bo zadnja Lea Messija za PSG

"Imel sem velik privilegij, da sem lahko treniral in vodil najboljšega nogometaša vseh časov. To bo zagotovo Messijeva zadnja tekma v dresu PSG-ja na Parku princev. Upam, da ga bodo naši navijači znali nagraditi z aplavzom, saj si ga je nedvomno zaslužil," je na novinarski konferenci pred sobotnim zadnjim prvenstvenim obračunom s Clermontom napovedal strateg Parižanov Christophe Galtier.

Lionel Messi, ki je v tej sezoni dosegel 21 zadetkov in k temu dodal še 20 podaj za PSG v vseh tekmovanjih, se je v francosko prestolnico preselil pred dvema letoma iz vrst Barcelone. Čeprav je še do pred kratkim obstajala želja vodstva kluba, da bi podaljšala sodelovanje z Argentincem še za eno sezono, pa so številni žvižgi navijačev na račun 35-letnega Messija očitno sodu izbili dno.