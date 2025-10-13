Svetli način
Nogomet

Gana, peta afriška reprezentanca, že na svetovnem prvenstvu

Akra, 13. 10. 2025 07.51 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Gana je postala peta afriška ekipa, ki se je uvrstila na svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026. Ganci so z 1:0 premagali Komore ter si s 25 točkami zagotovili neposredno uvrstitev na mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki. Tako je Gana postala 21. reprezentanca, ki že ima vstopnico za nastop na SP, kjer bo igralo 48 ekip.

Za Zahodnoafričane je v 47. minuti zadel zvezdniški napadalec Mohammed Kudus iz Tottenhama.

Gana je na zadnjih štirih SP najboljši rezultat dosegla leta 2010, ko je v dramatičnem četrtfinalu po enajstmetrovkah izgubila proti Urugvaju. Nazadnje je ekipa na SP 2022 v Katarju izpadla po skupinskem delu.

Pred Gano so si afriške vozovnice priigrale reprezentance Alžirije, Tunizije, Egipta in Maroka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP:

- AZIJA: Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja,

Uzbekistan;

- AFRIKA: Alžirija, Tunizija, Maroko, Egipt, Gana;

- CONCACAF: Kanada, Mehika, ZDA (kot gostiteljice);

- CONMEBOL: Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj,

Urugvaj;

- Oceanija: Nova Zelandija.

