Gana, peta afriška reprezentanca, že na svetovnem prvenstvu

Za Zahodnoafričane je v 47. minuti zadel zvezdniški napadalec Mohammed Kudus iz Tottenhama.

Gana je na zadnjih štirih SP najboljši rezultat dosegla leta 2010, ko je v dramatičnem četrtfinalu po enajstmetrovkah izgubila proti Urugvaju. Nazadnje je ekipa na SP 2022 v Katarju izpadla po skupinskem delu.

Pred Gano so si afriške vozovnice priigrale reprezentance Alžirije, Tunizije, Egipta in Maroka.