Gana, peta afriška reprezentanca, že na svetovnem prvenstvu

Za Zahodnoafričane je v 47. minuti zadel zvezdniški napadalec Mohammed Kudus iz Tottenhama.
Gana je na zadnjih štirih SP najboljši rezultat dosegla leta 2010, ko je v dramatičnem četrtfinalu po enajstmetrovkah izgubila proti Urugvaju. Nazadnje je ekipa na SP 2022 v Katarju izpadla po skupinskem delu.
Pred Gano so si afriške vozovnice priigrale reprezentance Alžirije, Tunizije, Egipta in Maroka.
* Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP:
- AZIJA: Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja,
Uzbekistan;
- AFRIKA: Alžirija, Tunizija, Maroko, Egipt, Gana;
- CONCACAF: Kanada, Mehika, ZDA (kot gostiteljice);
- CONMEBOL: Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj,
Urugvaj;
- Oceanija: Nova Zelandija.
